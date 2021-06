Die Corona-Krise stellt seit über einem Jahr insbesondere Familien vor sehr große Herausforderungen. Oftmals mussten Eltern auch ihre beruflichen Interessen in den Hintergrund stellen, um den Alltag wie „Homeschooling“, Kinderbetreuung durch geschlossene Kindergärten, teilweise fehlende Notbetreuung und nicht ausreichende Ferienbetreuung zu meistern. Hilfsangebote waren nur eingeschränkt erreichbar. Nach und nach wurden Online-Angebote ausgebaut. Jedoch kommt nicht jeder mit der rapide voranschreitenden Digitalisierungswelle zurecht. Der berufliche Wiedereinstieg nach der Familienphase trat in den Hintergrund und wurde auf die Zeit nach Corona verschoben.

Familie und Beruf

Dazu sagt Bianca Heger, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: „Im Rahmen des mobilen Spielplatz-Talks ab 10. Juni immer Donnerstagnachmittag bieten wir Eltern spontan und unverbindlich die Möglichkeit, sich über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu informieren. Insbesondere für Familien mit Kleinkindern sind derzeit Hygienevorschriften und Abstandsregelungen dabei ein Balanceakt. Der Spielplatz bietet hier ausreichend Spielraum. Wir freuen uns auf einen offenen, interessanten Austausch mit neuen Impulsen.“ Expertinnen geben dabei zum Beispiel Tipps zu beruflichen Qualifizierungsangeboten und zum Umgang mit Homeoffice . Sie informieren über alternative Kinderbetreuungsmöglichkeiten und zeigen Möglichkeiten des schrittweisen beruflichen Wiedereinstiegs.

Im Landkreis Coburg gibt es den mobilen Spielplatz-Talk zum Beispiel am 22. Juli in Neustadt bei Coburg im Freizeitpark „Villeneuve-sur-Lot“ und am 29. Juli in Rödental auf dem Spielplatz am Schwanensee Rosenau, in der Stadt Coburg zum Beispiel am 24. Juni auf dem Spielplatz Hofgarten/Begegnung, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Weitere Informationen zum mobilen Spielplatz-Talk gibt es direkt bei Bianca Heger, Telefonnummer 09561/93309, E-Mail Bianca.Heger@arbeitsagentur.de. red