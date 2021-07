Das Klimabündnis Kronach lädt zur nächsten Demonstration für eine 1.5 Konforme Klimapolitik am Freitag, 23. Juli, um 13 Uhr auf dem Kaulanger ein. Dort startet die Demo per Rad und endet um 14.30 Uhr mit einer Abschlusskundgebung in der Bahnhofsstraße vor der Hypovereinsbank . Die aktuellen Ereignisse von Starkregen , Überflutungen und Hitzeperioden zeigen, dass der Klimawandel schon da ist. red