Der Sportfischereiverein Nordhalben ernannte in seiner Jahresversammlung Dieter Radlo und Reinhard Wolf zu neuen Ehrenmitgliedern. Beide scheiden aus dem Vorstandsteam aus.

Dieter Radlo war von 1991 bis 1994 Zweiter Vorsitzender und von 1994 bis 2018 Vorsitzender . In den vergangenen drei Jahren unterstützte er seinen Nachfolger Uwe Deckelmann als Beisitzer.

Reinhard Wolf war von 1991 bis jetzt durchgehend Kassier. Für 25 Jahre im Verein wurden Karl Heinz Trenner, Georg Wachter, Stefan Wachter und Markus Neubauer geehrt. Seit 50 Jahren gehören Hans-Joachim Kram und Werner Schmidt den Verein an, sie wurden nach Vereinssatzung gleichzeitig zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Der Verein rüstet sich für die Zukunft: Wie Vorsitzender Uwe Deckelmann in seinem kurzen Tätigkeitsbericht sagte, werde derzeit alles umstrukturiert und digitalisiert. Bald werde man die Sitzungen auch online durchführen können. Vieles sei wegen der Pandemie nicht möglich gewesen. Trotzdem konnten neue Mitglieder aufgenommen werden. Allerdings habe man im vergangenen Jahr sechs Austritte und vier Sterbefälle gehabt. Finanziell sei man trotz der fehlenden Einnahmen mit einem blauen Auge davongekommen, sagte der Vorsitzende .

Moniert wurde der Fischbesatz im Tosbecken, dieser sei bis auf die letzten Wochen in Ordnung gewesen, so der Vorsitzende . Wegen des Hochwassers sei viel Wasser von See abgelassen worden und man habe in den vergangenen Wochen weniger Fische ins Tosbecken eingesetzt.

Seitens des Nachwuchses fand keine einzige Veranstaltung statt, sagte Jugendleiter Martin Schütz. Reinhard Wolf gab nach 30 Jahren als Kassier seinen letzten Bericht. Zweiter Bürgermeister Ludwig Pötzinger dankte dem langjährigen Kassier für seine Tätigkeit. Neu in den Verein aufgenommen wurde Bernd Trübenbach aus Köln und Sandra Müller aus Dürrenwaid. Der Vereinsbeitrag wird auf Vorschlag des bisherigen Kassiers ab 2022 für alle Mitglieder um fünf Euro erhöht. In diesem Jahr finden keine Veranstaltungen mehr statt, auch das Königsfischen wird heuer nicht durchgeführt. Michael Wunder