Das ansonsten so intakte und kulturell aktive Dorf Neukenroth ist – was unter anderem musikalische Veranstaltungen angeht – seit Beginn der Pandemie ausgebremst. Der Nordbayerische Musikbund (NBMB), welchem der Musikverein Neukenroth angehört, hat bereits im Jahr 2020 verschiedene Aktionen gestartet, damit die Musik in den Dörfern nicht ganz verstummt.

An der Aktion „Musik aus dem Fenster“ haben sich auch Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Neukenroth an den vergangenen vier Adventssonntagen und am Heiligabend beteiligt. Von Vorteil hierbei war auch die räumliche Nähe der Musiker , so dass bereits mit kleinen Gruppen vierstimmige Choräle gut spielbar waren. Gedankt und gewürdigt wurde dies durch die Passanten.

Aufgrrund der Berichterstattung im Fränkischen Tag zum unfassbaren Schicksal der Familie Kuhnlein aus Mitwitz entstand spontan die Idee, bei den musikalischen Darbietungen einen Spendenaufruf für die betroffene Familie zu starten. Dieser Gedanke wurde von den Neukenrothern warmherzig aufgenommen, wodurch ein ansehnlicher Betrag von über 500 Euro zusammenkam.

Der Geldbetrag wurde nunmehr durch Stephanie Schmitt (Querflöte) und Roman Steiger (Trompete) persönlich in Mitwitz an die Familie Kuhnlein übergeben, die sich sehr über das große Spendenherz der Neukenrother freute. Auch der Musikverein möchte sich auf diesem Weg bei allen Spendern bedanken.