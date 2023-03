Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos wird nun immer dringlicher, allerdings müssen mehrere

Bedingungen erfüllt werden, um die benötigten Fördermittel zu erhalten, machte Kommandant Stefan Weber in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Reichenbach deutlich.

Die Vorsitzende Martina Zwosta bezifferte den Mitgliederstand Ende 2022 mit 116 Mitgliedern, 14 davon sind Kinder sowie 14 Jugendliche. Jugendwart Peter Dressel berichtet, dass die Jugend wieder eine Ortssäuberung durchgeführt hat. Außerdem erzielte man beim Wissenstest in Hesselbach eine Topleistung. Alle Teilnehmer hatten 0 Fehlerpunkte. Mit diesem Motivationsschub wird sich 2023 hoffentlich noch viel tun. Zur Unterstützung seiner Jugendarbeit helfen ihn Tobias Jungkunz, Pascal Förtsch und Johannes Schülein.

Offiziell wurde Alexandra Heinlein per Handschlag in die aktive Wehr aufgenommen. Sie hat bereits in der Förtschendorfer Feuerwehr Erfahrungen gesammelt.

Kommandant Stefan Weber berichtet über die Einsätze, die aus fünf technischen Hilfeleistungen bestanden, dreimal musste die Feuerwehr Reichenbach zur Brandbekämpfung ausrücken.

Erste Vorsitzende Martina Zwosta führte die Ehrungen durch: für zehn Jahre Tobias Jungkunz, 50 Jahre Hans-Peter Förtsch und Adelbert Greser, 65 Jahre Herbert Schnappauf und 70 Jahre Edmund Jungkunz. Christina Wachter erhielt nachträglich für 25 Jahre aktiven Dienst das Ehrenkreuz in Silber. red