In der Mitgliederversammlung des Verdi Ortsvereins Kronach wurde ein neuer Vorstand gewählt. Wolfgang Schmitt aus Pressig erhielt erneut das einstimmige Votum als Vorsitzender des zum Bezirk Oberfranken-West gehörenden Ortsvereins Kronach . Es sind hier unter anderen Beschäftigte der Fachbereiche Finanzdienstleistungen , Medien, Kunst, Industrie, Postdienste, Speditionen, Logistik, Ver- und Entsorgung, Gesundheit und Soziales und mehr organisiert. Der OV Kronach zählt circa 1000 Mitglieder.

Zu dieser wichtigen Versammlung mit Neuwahlen konnte Schmitt die Bezirksgeschäftsführerin Tanja Goldgruber und deren Stellvertreter Dirk Schneider im Gasthaus Frische Quelle in Kronach herzlich willkommen heißen. Die Versammlung begann mit einem Totengedenken an die verstorbene Diözesansekretärin Maria Gerstner, die sich im sozialen Einsatz für Arbeitnehmerinne und Arbeitnehmer Verdienste erworben hat. In seinem Rückblick zählte der Ortsvorsitzende einige wichtige Bausteine auf.

Pläne scheiterten an Corona

Neben der jährlich stattfindenden Jubilar- Ehrungsfeier als Jahreshöhepunkt konnte sich die Dienstleistungsgewerkschaft für den Mindestlohn, den Kindertagesstättenausbau, für das Elterngeld plus, für die Familienpflegezeit, für die Quote in Führungspositionen und weitere Verbesserungen in der Arbeitswelt einsetzen. Dazu wurden jährlich mehrere Veranstaltungen mit Podiumsdiskussionen abgehalten. Auch an Klimaprotestkundgebungen „Fridays for Future“ beteiligten sich Mitglieder des Ortsvereins. Corona machte allerdings in den vergangenen zwei Jahren viele Pläne zunichte, bedauerte der Vorsitzende.

Dirk Schneider ging auf die Folgen des Ukraine-Kriegs ein. Unsere Perspektive müsse ein Europa mit weniger Waffen bleiben, insbesondere müsse der Abbau atomarer Waffen gefordert werden. Das Festhalten der Bayerischen Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder an der 10- H-Regelung für Windkraftanlagen sei aus der Zeit gefallen. Ortsvorsitzender Schmitt sprach sich für ein Tempolimit aus. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Ortsvorsitzender: Wolfgang Schmitt, Stellvertreterin: Doris Glück. Beisitzer: Marie Luise Loewel, Daniela Ludwig , Helmut Böhnlein, Klaus Simon , Benjamin Baier, Madeleine Stein, Carmen Krebs. Delegierte für die Bezirkskonferenz: Madeleine Stein, Ersatzdelegierte: Daniela Ludwig . Mitglied im Bezirksvorstand: Doris Glück, Ersatzmitglied: Marie Luise Loewel. red