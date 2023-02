Die Weißenbrunner Feuerwehr hat einen mobilen Defibrillator angeschafft. Die Finanzierung erfolgte durch den Erlös aus Altkleidersammlungen des Feuerwehrvereins . Die Sammlungen wurden von freiwilligen Helfern zweimal durchgeführt. Zudem wurden einige Spender gewonnen. Vorsitzender Michael Gödel nannte etwa den Geschäftsführer der Quarzsandwerke Martin Dümlein, die Geschäftsstellenleiterin in Weißenbrunn , Christine Graf von der Sparkasse Kulmbach-Kronach, die Bäckerei Bernd Roth, die Arztpraxis Axel Witthauer und die Raiffeisenbank Obermain Nord.

Gödel informierte zudem, dass das neue Gerät nicht wie in den Gemeindeteilen üblich fest an verschiedenen Standorten installiert ist. Es wird bei Einsätzen im Fahrzeug mitgeführt. So kann bei unterschiedlichsten Einsätzen auf eine optimale medizinisch-technische Ausrüstung direkt vor Ort zurückgegriffen werden. Von diesem Gerät kann jeder einzelne Bürger profitieren, wenn es denn zu einem medizinischen Notfall kommen sollte und die Feuerwehr als Erstes vor Ort ist. Bei lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen ist der unscheinbare, aber hochtechnisierte Apparat, bei schnellem Einsatz ein Lebensretter und daher auch eine nützliche Investition.

Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit

Die Altkleidersammlungen gibt es übrigens schon seit Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Weißenbrunn . Aus den Erlösen wurde schon viel Ausstattung für die Feuerwehreinsätze angeschafft. Das ehrenamtliche Engagement der Altkleidersammler spart zudem nicht nur der Gemeinde Geld, sondern dient ebenfalls der Nachhaltigkeit. eh