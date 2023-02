Erster Kommandant Matthias Eidloth berichtete bei der Jahresversammlung von acht Einsätzen seiner 36 Aktiven: Fünf Sturmschäden sowie jeweils ein Schneebruch, eine Tragehilfe und Sicherheitswache seien geleistet worden. Dabei seien 124 Einsatzstunden erbracht worden. Nach der Pandemie hätten wieder relativ viele Übungen stattfinden können. Die sechs Mitglieder zählende Jugendfeuerwehr habe sieben Übungen abgeleistet. In diesem Jahr stehe die Besichtigung durch die Kreisbrandinspektion an. Weiter geplant seien mit den Kameraden aus Lahm zwei Übungen unter Atemschutz sowie die Leistungsprüfung Wasser.

Leider finde sich, so Betreuer Harry Neder, unter den 14 Kinder der Kinderfeuerwehr Hesselbach nur ein Mädchen . Groß sei die Freude über vier Neuzugänge. Neben den acht eigenen Übungsstunden hätten die Youngsters die Brandwache in Kronach besucht und auch an den Veranstaltungen des Landkreises teilgenommen. Bei der „Kinderfeuerflamme“ hätten alle Teilnehmer aus Hesselbach mit Bravour bestanden.

Vorsitzender Alexander Hoderlein sprach in seinem Bericht die wichtigsten Ereignisse der vergangenen zehn Jahre an.

Das nächste große Highlight sei 2025 das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen, das gebührend gefeiert werden solle. Dazu solle sich demnächst ein Festausschuss bilden. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Kinderfeuerwehr wolle man 2024 den Kinderfeuerwehrtag des Landkreises ausrichten.

Seit 2003 hat der ebenfalls scheidende Kassier Timo Stadelmann sein Amt inne. Er berichtete von in diesem Zeitraum zahlreichen abgehaltenen Events, wobei er auch die aufwändige Sanierung der Feuerwehr-Fahne heraushob.

„In Hesselbach wurde Gigantisches geleistet“, erklärte auch Ehrenvorsitzender Heinrich Förtsch, unter dessen Wahlvorsitz die Neuwahlen erfolgten. Zum neuen Ersten Vorsitzenden wurde Benedikt Stadelmann gewählt, während Alexander Hoderlein nun die Funktion des Stellvertreters ausübt. Neuer Kassier ist Kevin Schlegel, die neue Schriftführerin ist Nicole Schmidt als Nachfolgerin von Jessica Stadelmann. Dem Ausschuss gehören Felix Zwosta, Lisa Engelhardt, Marina Grebner, Kilian Piontek und Victoria Eidloth an. Im Amt verbleiben die Kassenprüfer Fritz Kempf und Anton Zwosta sowie Fahnenträger Wolfgang Grebner.

Beim zuletzt abgehaltenen Kameradschaftsabend sind langjährige Aktive mit dem Staatlichen Ehrenzeichen geehrt worden. Nachdem Anton Zwosta an dem Tag nicht anwesend sein konnte, wurde seine Ehrung mit dem Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst nachgeholt. hs