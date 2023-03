In der Jahreshauptversammlung der FF Eichenbühl standen neben den Berichten der Vorstandschaft und Kommandantur zwei staatliche Ehrungen für 40 Jahre aktive Dienstzeit und einige Ehrungen für langjährig treue Mitglieder im Mittelpunkt.

Vorsitzender Alexander Schubert ließ die Aktivitäten des Vereins vom vergangenen Jahr Revue passieren. Radtour, Johannifeuer, Stammtisch, Teilnahme am Volkstrauertag mit Abordnung am Ehrenmal in Hummendorf, die Sanierung des Geräteraumes und das Reinigen und winterfest Machen der Gerätschaften ragten dabei heraus. Freude kam in der Versammlung auf, als 1. Kommandant Werner Murrmann von vier neuen Aktiven berichtete. Waren die vorangegangenen Jahre stets rückläufig, so hat sich nun die Zahl der Wehrleute wieder auf 16 Aktive erhöht. Das Durchschnittsalter beträgt 40 Jahre. Es konnten vier Schutzanzüge neu angeschafft werden. Bei einer Besichtigung der Kreisbrandinspektion im Juli erhielt die FF Eichenbühl eine gute Bewertung. Ein Höhepunkt im Übungsbetrieb war eine Gemeinschaftsübung aller Feuerwehren der Gemeinde Weißenbrunn . Bei einem angenommenen Brand einer Maschinenhalle in Eichenbühl waren 66 Brandschützer im Einsatz.

Die Stellvertreterin des Landrats Edith Memmel führte zusammen mit Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger die staatlichen Ehrungen durch. Das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaates Bayern wurde in Anerkennung und Würdigung einer 40-jährigen Dienstzeit in der Feuerwehr an Jürgen Murrmann und Bernd Wohlrath verliehen. Für 30 Jahre Dienst wurde Beate Renner geehrt. Folgende Floriansjünger wurden für langjährige Treue zur FF Eichenbühl geehrt: für 60 Jahre Joseph Fiedler; für 40 Jahre Robert Wagner , Hans Engelhardt; für 25 Jahre Walter Wicklein.

„Als Brandschützer musst du Tag und Nacht, rund um die Uhr einsatzbereit sein, um anderen in einer Notlage zu helfen“, sagte KBR Joachim Ranzenberger. Jahrzehntelang zuverlässig und ehrenamtlich in der Feuerwehr zu dienen, verdiene große Wertschätzung auch in der Bevölkerung. Für die Gemeinde Weißenbrunn gratulierte 2. Bürgermeister Michael Gödel den Jubilaren. eh