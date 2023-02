Gut aufgestellt, zuverlässig und leistungsfähig zeigt sich die Mitwitzer Feuerwehr . Wie Vorsitzender Uli Pöhlmann bei der Hauptversammlung im Hotelgasthof „Wasserschloss“ feststellte, habe man nach der Corona-Delle „wieder Fahrt aufgenommen“.

Die Feuerwehr habe nicht nur ihre Kernaufgaben erfüllt, sondern das gesellschaftliche Leben in der Marktgemeinde mit zahlreichen Aktionen bereichert. Pöhlmann erinnerte ferner an die Fahrt zur Interschutz-Messe in Hannover und den Ausflug rund um Bad Staffelstein. Erfreulich sei zudem der Anstieg der Mitgliederzahl auf 170.

Auch in finanzieller Hinsicht stehe die Feuerwehr Mitwitz gut da, betonte Kassier Jens Schultheis. Markus Limmer und Michael Zapf lobten seine Buchführung.

Mit einer ausführlichen und reichlich bebilderten Power-point-Präsentation hielt Kommandant Matthias Weber Rückschau auf 2022. Die 55 Aktiven hätten 58 Einsätze und 39 Übungen absolviert.

Jens Schultheis ergänzte die Ausführungen mit detaillierten Angaben zu den technischen Hilfeleistungen. Einblicke in sein Amt gab Atemschutzleiter Thomas Heidelberger. Auch Jugendwart Michael Renner konnte Erfreuliches von den neun Feuerwehranwärtern berichten.

Bürgermeister Oliver Plewa zeigte sich stolz auf die Wehr.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Uli Pöhlmann, 2. Vorsitzender Daniel Sünkel, Kassier Jens Schultheis, Schriftführer Stefan Urban, Kassenprüfer Markus Limmer und Michael Zapf. Zum Vorstand gehören zudem satzungsgemäß Kommandant Matthias Weber und sein Stellvertreter Wolfgang Wenzel .

Für langjährige Treue zeichnete Uli Pöhlmann anschließend Jörg Gentzsch, Ralf Heidelberger, Ralf Holzheimer, Michael Nowak, Gerald Sander, Oliver Thiele und Achim Vorndran (alle 40 Jahre), Reiner Pechtold und Hans Sander (beide 50), Heinz Dötschel, Klaus Düßel, Lothar Schwemmlein, Kurt Friedlein und Hans-Peter Weber (alle 60) sowie Eduard Rüger und Gottfried Thiele (beide 70) aus. fb