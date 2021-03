Die Abrissarbeiten am Anwesens "Kronacher Straße 3" haben begonnen und sollen noch vor Ostern abgeschlossen werden. Trotz aller Bemühungen, das historische Bauernhaus mit Scheune in der Ortsmitte zu erhalten, war ein Abriss vom Marktgemeinderat einstimmig als die einzig sinnvolle Lösung erachtet worden.

Wie die Gemeinde dazu mitteilt, konnte kein sinnvolles Nutzungskonzept gefunden werden. Hinzu kam, dass die Kosten für eine Revitalisierung - auch unter Berücksichtigung der Preisentwicklungen der letzten Jahre - stark stiegen. Bürgermeister Oliver Plewa fragt: "Ist bei einer derartigen Kostenexplosion das Kosten-/Nutzenverhältnis für eine umfassende Revitalisierung grundsätzlich noch gegeben? Sind uns die Installation einer Wohnung und einer Tourist-Information im ehemaligen Bauernhaus mehr als 1,25 Millionen Euro wert? "

Das alte Bauernhaus, von dem man annimmt, dass es in Teilen vor mehr als 200 Jahren erbaut wurde, war im Jahr 2011 vom Markt Mitwitz mit Unterstützung durch Städtebauförderungsmittel erworben worden mit dem Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zur Belebung der Ortsmitte zu leisten.

Parallel zu den Abrissarbeiten arbeiten die Landschaftsarchitekten "Freiraumpioniere" aus Weimar derzeit an den Planungen für ein Nachfolgekonzept. Erste Vorentwürfe werden im zweiten Quartal vorliegen. Plewa zufolge sei eine lebendige Mitte als attraktiver Anziehungspunkt geplant. Sie fördere den Zusammenhalt, wofür der Platz an der Kronacher Straße 3 ideal sei. "Es ist uns daher ein Anliegen, die Planungen so zu gestalten, dass die Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen und Bürger gesteigert wird", so der Bürgermeister . Da davon auszugehen sei, dass das von den Landschaftsarchitekten erarbeitete Nachfolgekonzept für den Platz frühestens im Sommer 2022 umgesetzt wird, soll es eine vom Stadtumbaumanagement geplante Zwischennutzung geben.

Der Platz könnte beispielsweise ein Standort für den in Mitwitz geplanten "Grünen Markt" sein. Das Angebot von frischen regionalen Produkten soll noch in diesem Jahr in der Marktgemeinde etabliert werden und ein- bis zweimal monatlich stattfinden. red