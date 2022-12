Martha Löffler feierte in Burggrub ihren 100. Geburtstag . Sie ist in der Veitenwustung in der Nähe von Kaltenbrunn geboren. Nach einer Tätigkeit bei Siemens in Neuhaus/Schierschnitz absolvierte sie eine Ausbildung zur Verkäuferin und war bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1978 in verschiedenen Konsum-Geschäften (Coop-Filialen) im Landkreis Kronach tätig.

Unter anderen erinnert sie sich noch an Filialen in Haßlach, Reitsch, Wallenfels, Bernstein (bei Schwarzenbach am Wald) und Stockheim. Die Konsum-Filialen waren in der Nachkriegszeit in jedem Ort wichtige Anlaufstelle, nicht nur für die Grundversorgung mit Lebensmitteln, sondern auch als sozialer Treffpunkt für Plausch und Meinungsaustausch.

Die Jubilarin ist heute noch sehr redegewandt und interessiert sich für die aktuellen Nachrichten. Früher gehörten zu ihren großen Hobbys die Gartenarbeit und das Stricken. Heute sieht sie sich noch leidenschaftlich am Bildschirm Tennis- und Fußballübertragungen an. Auch die Zeitungslektüre gehört zu ihren Gepflogenheiten. Die Jubilarin war mit Kurt Löffler verheiratet. Aus der 1944 geschlossenen Ehe gingen zwei Kinder hervor. Heute freut sie sich über vier Enkel und sechs Urenkel. Eine besonders schwere Zeit voller Ungewissheit erlebte die Jubilarin in den Jahren 1945 bis 1949, in denen Ehemann Kurt in russischer Gefangenschaft war. Doch er kehrte glücklicherweise zurück und beide konnten im Jahr 2009 noch ihre eiserne Hochzeit zusammen feiern. 2011 verstarb Ehemann Kurt.

Für den Landkreis gratulierte Landratsstellvertreter Gerhard Wunder der geistig frischen und lebensfrohen Jubilarin, ebenso Bürgermeister Rainer Detsch , der der ältesten Einwohnerin der Bergwerksgemeinde Glückwünsche überbrachte. Ihr Rezept für ein langes Leben: nicht jammern, sondern Zufriedenheit und gute Laune verbreiten. eh