Der Frankenwaldverein bietet Wandertouren für Familien an. Sagen und Märchen erwandern oder das Planetensystem zu Fuß erkunden – der Fantasie sind oft keine Grenzen gesetzt bei den Familien-Wandertipps des Frankenwaldvereins. Die Tourenvorschläge für Familien sind über den gesamten Frankenwald und die Landkreise Kronach , Kulmbach und Hof verteilt. So kann die Wanderung gleich mit einem kleinen Tagesausflug verknüpft werden. Und ganz nebenbei lernt man den Frankenwald mit all seinen Facetten kennen. Eine Übersicht über alle Wandervorschläge ist auf der Homepage des Frankenwaldvereins unter www.frankenwaldverein.de zu finden. Hier werden die Touren kurz vorgestellt und charakterisiert, über einen Link gelangt man dann zur ausführlichen Beschreibung des jeweiligen Weges. Foto: Frankenwaldverein