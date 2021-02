Erneut waren Betrüger mit dem sogenannten "Enkeltrick" am Montagnachmittag bei einem Senior erfolgreich. Der Mann aus dem Ortsteil Troschenreuth übergab einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an einen Unbekannten. Die Oberfränkische Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche .

Bei dem Enkeltrick nutzen die Täter die Arglosigkeit und Hilfsbereitschaft der meist älteren Menschen aus, indem sie bei den Telefongesprächen geschickt ein Verwandtschaftsverhältnis vorgaukeln. Sobald eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen ist, täuschen die Betrüger beispielsweise eine erfundene Notlage oder dringende Investitionen vor, für die sie umgehend eine größere Geldsumme brauchen.

Die Story mit dem Unfall

So passierte es auch dem Senior aus Troschenreuth. Er erhielt gegen 15.30 Uhr einen Anruf von einem Mann mit jugendlicher Stimme. Dieser gab sich als Enkel des Seniors aus und erzählte, zusammen mit seiner Mutter einen Unfall gehabt zu haben. Der Unfallgegner sei Rechtsanwalt und sein Führerschein stehe nun auf dem Spiel. Er brauche daher dringend eine fünfstellige Geldsumme , um den Schaden zu begleichen. Mit dem Hinweis, dass es nun schnell gehe müsse, vereinbarte man, dass zeitnah jemand dass Geld beim Angerufenen abholen würde. Kurz darauf klingelte es bereits und ein unbekannter Mann stand an der Haustür. Der ältere Herr übergab das Kuvert mit der Bargeldsumme an den Abholer, der wortlos gleich wieder verschwand.

Beschreibung des Geldabholers

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 50 Jahre alt, mittelgroß, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen, dicken Jacke mit hochgestelltem Kragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen. pol