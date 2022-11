Die Herbstversammlung der Soldatenkameraden im Bayerischen Soldaten Bund (BSB), Kreisverband Kronach, fand im Gasthaus „Buff’n Schorsch“ in Welitsch statt. Sie begann mit einer Gedenkminute am neuen Ehrenmal in Welitsch . Kreisvorsitzender Armin Zwingmann stellte eine Blumenschale nieder und mahnte zum Frieden in Europa und der Welt. Der russische Überfall auf die Ukraine zeige, wie fragil der Frieden sei.

Zwingmann erinnerte an die Wahrnehmung zahlreicher Termine. Besonders lobte er die gelungene Veranstaltung in Friesen mit Einweihung des neuen Ehrenmals sowie den großen Zapfenstreich mit Ehrenzug. Ferner informierte er über die Landesversammlung in Deggendorf und die Bezirksversammlung in Himmelkron.

Kassiererin Heidi Hansen gab Einblick in die finanzielle Lage des 394 Mitglieder starken Kreisverbands mit neun Kameradschaften. Der Pressiger Bürgermeister Stefan Heinlein dankte den Kameradschaften, die für Gemeinschaft, Kameradschaft und für Werte einstünden. Seiner Meinung nach sei die Bundeswehr in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt worden. Er sehe auch das Nachwuchsproblem bei allen Vereinen, Kameradschaften und Organisationen in der Gesellschaft. Es fehle einfach das Interesse.

Leider war der neu gewählte Bezirksvorsitzende Thomas Brecht trotz Zusage nicht gekommen, er stand im Stau.

Armin Zwingmann bat alle Kameradschaften, die Termine und Veranstaltungen für 2023 bis zum Jahresende zu melden. Die SK Marienroth möchte in Verbindung mit dem Kreisverband einen Kameradschaftsabend halten. Ein Termin steht noch nicht fest. Vom SK Reitsch wurde vorgeschlagen, mal wieder ein Vergleichsschießen durchzuführen. eh