Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr kam es in der Andreas-Limmer-Straße zu einem Unfall mit Fahrerflucht . Der Fahrer eines schwarzen Subaru befuhr die Andreas-Limmer-Straße in Richtung Kaulanger. Dabeibei kam dem 48-jährigen Fahrer ein Zweiachser-Lkw mit blauen Führerhaus entgegen. Der unbekannte Lkw-Fahrer touchierte den linken Außenspiegel des Geschädigten und fuhr im Anschluss in Richtung Innenstadt weiter. Am Subaru entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. pol