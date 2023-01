Der Stolz und die Freude stand den Geehrten ins Gesicht geschrieben, als sie am Sonntagabend im festlichen Rahmen in der Schulturnhalle in Windheim mit der Plakette der Gemeinde Steinbach am Wald ausgezeichnet wurden. Geehrt mit Bronze, Silber oder Gold wurden sowohl Sport-Asse, die in den verschiedensten Disziplinen teilweise sogar internationale Erfolge errungen hatten, als auch ehrenamtlich engagierte Mitbürger.

„Vieles konnten wir im letzten Jahr bewegen, viele Stellschrauben betätigen, vieles nach vorne bringen“, bekundete Bürgermeister Thomas Löffler ( CSU ), der zum Neujahrsempfang auch Ehrenbürger Heinz Köhler und den neuen Polizeipräsidenten für Oberfranken, Markus Trebes, begrüßen konnte. Seitens der Gemeinde strenge man sich, so der Bürgermeister in seiner Neujahrsansprache, sehr an, die Lebensqualität im schönen Frankenwald zu verbessern und den Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. An vielen Stellen habe man die Ortsbilder in den vergangenen Jahren verschönert. Elf Gebäude wurden abgerissen; neue Begegnungsstätten für Menschen errichtet. Die neue Tagespflege und die Frühförderstelle im „Haus der Generationen“ in Hirschfeld werteten die Gemeinde weiter auf. Freizeit- und Tourismuszentrum, Ölschnitzsee, Generationenpark, Spielplätze, Räumlichkeiten für die Dorfjugend; viele Plätze zum Verweilen seien angelegt worden. Mit der Fertigstellung der drei Kindergartengebäude noch in diesem Jahr biete man dem Nachwuchs modernste Betreuungsmöglichkeiten.

Die aktuelle Situation gelte es als Chance zu begreifen, vermeintliche Kleinigkeiten wieder mehr schätzen zu lernen; aber auch die eigene Komfortzone zu verlassen und Dinge anzupacken. „Nicht ständig jammern und Angst haben, sondern positiv denken und nach Möglichkeiten suchen“, appellierte er. Seinen aufmunternden Worten schlossen sich Regierungsvizepräsident Thomas Engel und stellvertretender Landrat Gerhard Wunder an. „Die engagierten Bürger sind Leistungsträger des gemeindlichen Lebens“, stellte Engel heraus – verbunden mit der Zusage, die Projekte des Landkreises seitens der Regierung weiterhin nach besten Kräften zu unterstützen.

Auch Wunder rief dazu auf, voller Mut in die Zukunft zu gehen und bei den täglich medial verbreiteten Szenarien und dem Schüren von Ängsten mal auf „Durchzug“ zu schalten.

Für ihre Erfolge im Fußball, Tischtennis, Tennis, Laufen und Karate erhielten zahlreiche Sportler die Plakette in Bronze und Silber. Für ihre herausragenden Leistungen wurden zwei Sportler mit der Plakette in Gold ausgezeichnet. Es waren dies der Karate-Sportler Leon Fehn (u.a. bayerischer Meister Leichtkontakt Newcomer, deutscher Meister Traditional und Hardstyle) sowie die Rettungsschwimmerin Barbara Neubauer von der DLRG Teuschnitz. Sie wurde unter anderem oberfränkische und bayerische Meisterin in der Altersklasse AK65 und mit der Mannschaft/Staffel, zweifache Vizeweltmeisterin (50 m Retten einer Puppe ohne Flossen, 4 x 25 m Retten einer Puppe ohne Flossen) und zweifache Weltmeisterin (100 m Retten einer Puppe mit Flossen sowie Lifesaver).

Für bürgerschaftliches Engagement geehrt wurden mit der Plakette in Bronze Carsten Wiegand, Thomas Grünbeck und Bürgermeister Thomas Löffler (alle JFG Rennsteig), Silber erhielten Dieter Schirmer (FC Hirschfeld) und Klaus Pohl (Gartenbauverein Steinbach) für die selbstlose Pflege der gemeindlichen Grünflächen am Oberen Teich in Steinbach. hs