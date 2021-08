Kronach — Traditionell am ersten Septemberwochenende lockt das Kronacher Stadtfest mit einem zweitägigen abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Maßgaben kann der Dauerbrenner auch heuer nicht in der gewohnten Form stattfinden. Nachdem das Top-Event 2020 komplett ausfallen musste, stellt die Aktionsgemeinschaft Kronach heuer am angestammten Termin, 5. September, eine coronagerechte Aktion in Form eines Kunsthandwerkermarkts auf die Beine. Auch die Geschäfte der Kronacher Innenstadt haben an dem Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Bereits 2019 hatte ein reich bestückter Kunsthandwerkermarkt – damals in der Rosenau und Schwedenstraße – erstmals das Kronacher Stadtfest bereichert und stieß bei den Besuchern gleich auf sehr großen Anklang. Gelobt wurde vor allem die reiche Auswahl an Kunstvollem und Schönem, das von den Anbietern an liebevoll gestalteten Ständen präsentiert wurde. Hierzu zählten unter anderem handgemachte Taschen, kreative Holz- und Keramikkunst, Filz, selbst hergestellte Seife , individuelles Schmuckdesign , selbst genähte Kleidung, zeitlose Gebrauchs- und Dekoartikel u.v.m.

Auch in diesem Jahr legt die Aktionsgemeinschaft Kronach unter Vorsitz von Dietrich Denzner und seiner Stellvertreterin Michaela Weiss größten Wert auf die Qualität der feilgebotenen Waren, die das hochwertige Angebot der Geschäfte der Innenstadt ergänzen.

Von 13 bis 18 Uhr

Die Markthändler werden ihre „Schätze“ von 13 Uhr bis 18 Uhr auf dem Marienplatz in Richtung Stadtgraben anbieten. Erfreulicherweise liegt bereits jetzt eine Reihe an Zusagen vor. Weitere interessierte Fieranten melden sich bitte umgehend bei Michaela Weiss.

Die Kronacher Geschäftswelt freut sich auf diesen Tag und wird die Öffnungszeiten für ein unbeschwertes Shoppingvergnügen an die Marktzeiten anpassen. Wie immer haben sich der Einzelhandel und die Gastronomie viele Aktionen, Sonderangebote und so manche Überraschungen für ihre Kunden einfallen lassen, um die Attraktivität der Einkaufsstadt Kronach hervorzuheben.