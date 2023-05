Staatsministerin Melanie Huml würdigte das ehrenamtliche Engagement von Herta und Gerhard Burkert-Mazur. Sie überreichte ihnen im Auftrag des Bundespräsidenten jeweils das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Landrat Klaus Löffler , der gerne die Schirmherrschaft für „1000 Herzen für Kronach “ übernimmt, freute sich, dass die Initiatoren des Charity-Projekts diese hohe Auszeichnung erhalten haben. „Ich danke Herta und Gerhard Burkert-Mazur für ihren unermüdlichen Einsatz für die gute Sache und für die Menschen in unserem Landkreis, die es nicht so gut haben.“ Der Landrat unterstrich das selbstlose Engagement der Ausgezeichneten, das seinesgleichen suche.

Dankesworte und Glückwünsche überbrachte dem Ehepaar Burkert-Mazur auch Bürgermeisterin Angela Hofmann.

Melanie Huml würdigte in ihrer Laudatio das Wirken der Geehrten: „Sie sind ein Ehepaar mit einem großen sozialen Herz! Seit fast 20 Jahren unterstützen Sie in privater Initiative Menschen in sozialen Notlagen. Zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Kronach haben Sie die Benefizaktion ,1000 Herzen für Kronach ‘ zugunsten bedürftiger Menschen im Landkreis Kronach ins Leben gerufen. Die Hilfe für andere ist zu Ihrer Lebensaufgabe geworden.“

40.000 Euro für Menschen in Not

Den immensen Organisationsaufwand stemmten die beiden Geehrten zusammen mit einigen Helfern rein ehrenamtlich , so dass fast alle Einnahmen für den guten Zweck zur Verfügung stünden. Gleichzeitig belebten sie mit ihren Veranstaltungen das Kronacher Kulturleben und machten es vielfältiger und bunter.

„Die Weihnachtsgala mit Künstlern der Region ist aus dem Kronacher Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken“, so Huml. Auch in der Zeit der Corona-Pandemie sei es dem Ehepaar mit bewundernswerter Energie gelungen, Spendengelder zu sammeln – und das, obwohl viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten.

„Ihr unermüdlicher Einsatz zahlt sich aus: Jedes Jahr werden über 40.000 Euro an hilfsbedürftige Menschen im Landkreis Kronach verteilt. Sie sorgen auf schnelle und unbürokratische Weise dafür, dass Menschen in finanzieller Not ihre Heiz- und Energiekosten bezahlen können, ermöglichen Kindern die Teilnahme an Klassenfahrten, unterstützen Alleinerziehende und Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind.“ Dabei seien die Geehrten bestens vernetzt und arbeiteten eng mit Städten, Gemeinden, kirchlichen und sozialen Verbänden zusammen.

Für ihr langjähriges Engagement wurden sie im Jahr 2017 vom Regionalmarketingverein „ Kronach Creativ“ zu „Botschaftern der Eigeninitiative“ ernannt. „Sie sind großartige Vorbilder für andere, und das färbt ab.“

Seit November 2020 werden die beiden von zwei jungen „Idealisten“, unter anderem ihrem Enkel, unterstützt. „So ist die nachhaltige Arbeit der Benefizaktion auch für die Zukunft gesichert.“

Neben ihrem leidenschaftlichen Einsatz für „1000 Herzen“ haben sich die Geehrten auch bleibende Verdienste im Ski- und Grasskiclub Frankenwald erworben. red