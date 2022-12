Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Kreiszuchtgenossenschaft Kronach im Gasthaus Müller in Welitsch. Zweiter Vorsitzender André Hofmann bedankte sich eingangs bei Karl-Heinz Heilingloh, der im März nach fast 50 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden war. Sein Nachfolger als Fachberater für die Landkreise Kronach , Kulmbach und Forchheim, Martin Böhmer, erinnerte daran, dass die Landwirte im zu Ende gehenden Jahr vor allem mit der Trockenheit zu kämpfen hatten.

Es sei schwer gewesen, Grundfutter in ausreichender Menge und guter Qualität zu erzeugen. Corona und die Energiekrise hätten Spuren hinterlassen. Die Menschen hätten aber auch erkannt, wie wichtig die regionale Landwirtschaft für die Versorgung mit Lebensmitteln ist. „Wir erzeugen Nahrungsmittel in bester Qualität und achten dabei auf das Wohl der Tiere und der Umwelt“, so Böhmer. Kreisobmann Klaus Siegelin betonte, dass durch die geplanten Freiflächenphotovoltaikanlagen im Landkreis wertvolles Ackerland verloren geht.

Erwin Schwarz meinte, es sei aufgrund der turbulenten Marktsituation schwierig abzuschätzen, wie sich der Milchpreis entwickeln werde.

Bei den Neuwahlen wurde Matthias Renner aus Tiefenklein als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Sein Stellvertreter bleibt André Hofmann aus Burgstall. Die weiteren Beisitzer sind Alfons Schwemmlein (Ziegelerden), Michael Heyder (Ebersdorf), Stefan Redwitz (Burkersdorf) und Lukas Böhner (Großvichtach). Für den Milcherzeugerring wurde Andreas Martin (Glosberg) bestätigt.

Pia Hiendlmaier von der Firma Baywa hielt einen Vortrag zur Frage „Wie tickt meine Kuh?“. Ziel müsse sein, seinen Tieren so viel Komfort wie möglich zu bieten.

Zuchtleiter Markus Schricker ehrte die besten Betriebe aus dem Landkreis. Prämiert wurden Michael Heyder aus Ebersdorf (11.549 Kilogramm), die Martin/Hofmann GbR aus Glosberg (11.011), Johannes Bergner aus Ebersdorf (9655) sowie Matthias Renner aus Tiefenklein (9858).

Im Landkreis Kronach gab es im Mai 3304 Milchkühe in 86 Betrieben. eh