Der Kneipp-Verein Lauenstein kam zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „ Goldener Löwe “ zusammen. Im Fokus stand die anstehende 50-Jahr-Feier des Vereins, wozu die Kneipp-Anlage in neuem Glanz erstrahlen soll, wie Vorsitzende Barbara Treuner berichtete.

Mehrere Waschbetonplatten sind zerbrochen, zudem hatte sich das Ganze im Laufe der Zeit aufgrund von Regen gesetzt. Auch der alte, doch recht wackelig gewordene Handlauf wird ersetzt. Die Kosten für die Renovierung in Höhe von rund 7000 Euro übernimmt die Stadt Ludwigsstadt .

Aufgrund der Hanglage hin zum Barfußpfad und der schwierigen Mäharbeiten entstand die Idee, einen kleinen Kräuterhang anzulegen mit Heilpflanzen und Kräutern nach Sebastian Kneipp. Diesbezüglich hoffte sie auf kleine Kräuterspenden aus den Gärten der Mitglieder.

Das Jubiläum wird am Sonntag, 4. Juni, an der Kneipp-Anlage gefeiert. Gestartet wird mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr.

Auf guten Zuspruch stießen 2022 die interessante Kräuterwanderung mit Silke Wittmann sowie die gelungene Herbstwanderung. Der Verein beteiligte sich auch an der 800-Jahr-Feier von Lauenstein . Die Räumlichkeiten für die Gymnastikgruppe bleiben bis Mitte 2024 in Bau. Als Ausweichmöglichkeit stellt die Stadt die Alte Schule in Steinbach an der Haide zur Verfügung. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einer neuen Gruppenleitung schwierig. Der Verein zählt aktuell 67 Mitglieder, darunter 41 Einzelmitglieder, 19 Familienmitglieder, sechs Kinder sowie ein Betrieb. In diesem Jahr steht neben dem Jubiläumsfest und dem im Herbst nachzuholenden Vortrag von Kräuterpädagogin Ulrike Kaiser der Vortrag von Heilpraktikerin Grit Meusel „Jeder kann 100 werden“ am 19. April an. Die Herbstwanderung soll im Oktober stattfinden. Angedacht ist eventuell eine Eintagesfahrt.

Beschlossen wurde eine moderate Beitragsanpassung für Familienmitglieder auf 28 Euro , Einzelmitglieder auf 22 Euro sowie für Mitglieder, die die Kneipp-Zeitung per Post zugesendet bekommen, auf 30 Euro . Der Beitrag für Firmenmitglieder bleibt bei 80 Euro . hs