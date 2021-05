Die Baumschule Berisha in Friesen unterstützt seit Jahren die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“. In diesen schweren Corona-Tagen wagte Mitinitiator Gerhard Burkert- Mazur wieder einen Anruf bei Firmeninhaber Gzim Berisha mit der Bitte um eine Spende an „1000 Herzen“ zur Hilfe für finanziell nicht so gut betuchte Personen im Landkreis Kronach. Die Familie Gzim und Lume Berisha zögerte keinen Augenblick und sagte eine großherzige Spende von 1000 Euro sofort zu.

Die Spendenübergabe erfolgte im Beisein der Mitarbeiter und von Bürgermeisterin Angela Hofmann. Die Bürgermeisterin ist zugleich auch Schirmherrin der Benefizaktion und dankte der Familie Berisha mit ihrem Mitarbeiterteam für die stattliche Spende. Die Baumschule Berisha besteht nun schon fast 20 Jahre und hat sich in der Stadt Kronach und im Landkreis Kronach einen guten Namen erarbeitet. Wenn dann noch ein soziales Herz schlägt, ist das eine besondere Auszeichnung für ein kleines Unternehmen und verdiene Respekt und Anerkennung. Hofmann dankte auch dem ehrenamtlichen Team von „1000 Herzen für Kronach“, das sich seit fast 20 Jahren um hilfsbedürftige , finanziell schwächere Menschen in unserer Heimat kümmern und dadurch vielen Familien schon so manche Unannehmlichkeiten wie Stromabschaltung oder kalte Wohnungen im Winter vermeiden helfen konnten. eh