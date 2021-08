Der Heimat- und Sachunterricht-Grundschullehrplan der vierten Jahrgangsstufe beinhaltet auch Familien- und Sexualerziehung. Im Rahmen eines Projekttags ergänzte und vertiefte der Mitmach-Workshop „KörperWunderWerkstatt“ den Sexualunterricht der Ludwigsstädter Grundschule.

Nach dem Leitgedanken „Nur, was ich schätze, kann ich schützen“ erführen die Kinder in vier Themenblöcken kindgerecht und ohne das Gefühl von Peinlichkeit, was sich in der Pubertät verändert. Auf anschauliche Art und Weise lernten sie die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane kennen und erfuhren behutsam, wie neues Leben entsteht. Durch die Art der Darstellung spürten sie, wie kostbar und wertvoll der Körper von Mädchen und Jungen ist.

„Wie Mädchen und Jungen ihren Körper erleben, hat großen Einfluss auf ihr Selbstbild und Lebensgefühl“, erklärten die Referenten Martin Förtsch, der den Workshop bei den Jungen hielt, und Kathrin Ritter, die den Mädchen auf spielerische und bildhafte Weise die Vorgänge im Körper erläuterte. Die im Kurs vermittelte Wertschätzung erachteten sie als sehr wichtig, da diese heutzutage immer mehr verloren gehe. Der in geschlechtergetrennten Gruppen erfolgende Workshop erstreckte sich über vier Unterrichtsstunden, wobei die Inhalte und Materialien für beide Gruppen gleich waren.

Durch die Aufteilung in eine Mädchen- und Jungengruppe wurde eine gute Gesprächsatmosphäre geschaffen. Hierzu trugen insbesondere auch die beiden externen Referenten bei, die durch ihre sensible und einfühlsame Herangehensweise sofort einen guten Draht zu den Kindern fanden.