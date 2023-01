In der 104 Mitglieder zählenden Feuerwehr Marienroth engagieren sich 38 Aktiver, vier davon in der Jugendfeuerwehr . In der Jahreshauptversammlung erhielt Gerhard Fiedler für 40 Jahre Dienstzeit das Ehrenzeichen in Gold samt Urkunde des Freistaats Bayern. Das Ehrenzeichen in Silber für 25-jährigen Dienst ging an Marcel Ehret.

Die Ehrungen nahmen der weitere Landratsstellvertreter Bernd Steger und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger vor. Eine besondere Auszeichnung wurde Jens Pfluger zuteil, er erhielt das Ehrenkreuz des Feuerwehrkreisverbands. Pfluger zeigt seit 1983 überdurchschnittliches Engagement und war 26 Jahre lang in der Führungsmannschaft in verschiedenen Funktionen aktiv.

Kommandant Tobias Fiedler machte deutlich, wie wichtig eine kleine Ortsfeuerwehr ist. Neben Dutzenden von Übungen sei die Wehr 2022 zu 21 Einsätzen gerufen worden.

Vorsitzender Dietmar Kirchner erinnerte an das Dorffest, das mit der Einweihung einer neuen Tragkraftspritze verbunden gewesen sei.

Schriftführer Sebastian Scholz verlas das Protokoll. Von einem soliden Kassenstand berichtete Kassier Tobias Fiedler, dem die Revisoren Rudolf Hofmann und Alfred Fiedler eine einwandfreie Kassenführung bestätigten. Es folgten Berichte der Jugendwartin Julia Sünkel und des Atemschutzbeauftragten Daniel Fiedler. Gruß- und Dankesworte entboten Bernd Steger und Joachim Ranzenberger. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch dankte der Feuerwehr im Namen des Marktes Pressig für das Engagement und die Einsatzbereitschaft. Er hob dabei auch den Zusammenhalt und die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft hervor, die wesentlich von Veranstaltungen des Feuerwehrvereins mitgeprägt würden. eh