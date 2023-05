Die beiden Nordhalbener Horst Wunder und Udo Simon wurden von der katholischen Kirchenverwaltung ausgezeichnet. Wie Kirchenpfleger Markus Pötzl erklärte, übernehmen beide seit Jahrzehnten den Dienst des Organisten in der Nordhalbener Kirche. Zuverlässig und gewissenhaft üben beide diesen Dienst aus und bereichern die Gottesdienste. Mit Fleiß und entsprechenden Übungen zeige man die Offenheit für Neues.

Der Kirchenpfleger meinte, es sei nicht selbstverständlich, regelmäßig und dauerhaft zur Verfügung zu stehen. In anderen Gemeinden gebe es oft einen Mangel an guten Organisten . Dafür sei die gesamte Gemeinde sehr dankbar. Die Kirchenmusik leiste einen wertvollen Beitrag zur Beteiligung aller Gläubigen am Gottesdienst und zur würdigen Gestaltung der Messfeiern. Mit Freude und Respekt für die Anerkennung der Leistungen überreichte Pötzl die entsprechenden Urkunden. Dort heißt es, der Gottesdienst nimmt seine vornehmste Form an, wenn er feierlich mit Gesang gestaltet wird. Organisten , Chorleiter und Mitglieder der Kirchenchöre leisten dazu einen wesentlichen Beitrag und vollziehen somit einen wahrhaft liturgischen Dienst.

Horst Wunder wurde für 45 Jahre und Udo Simon für 40-jährige Tätigkeit als Organist im Dienst der Musica sacra geehrt. Den guten Wünschen schloss sich auch Pfarrer Richard Reis an. Gott lobe ihr treues Mitwirken zu seiner Ehre und zur Erbauung der Gläubigen in reichem Maße. miw