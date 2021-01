Die AOK bietet für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 einen neuen Online-Coach. Das Programm soll ihnen helfen, die Krankheit besser zu verstehen und ihren Lebensstil entsprechend anzupassen. An der Entwicklung war ein Expertenteam aus Diabetolo-gen, Psychologen sowie Ernährungs- und Sportwissenschaftlern beteiligt. "Mit dem neuen Online-Coach erweitern wir unser Informations- und Unterstützungsangebot für Menschen mit Typ-2-Diabetes", sagt Dr. Stefan Stern, Internist und beratender Arzt bei der AOK Bayern, der das neue interaktive Programm mitentwickelt hat. Der Online-Coach ergänzt optimal das strukturierte Behandlungsprogramm (DMP) Diabetes Typ 2, an dem in Bayern aktuell etwa 317 000 AOK-Versicherte teilnehmen. Das sind rund zwei Drittel der Typ-2-Diabetes-Patienten, die bei der größten Krankenkasse im Freistaat versichert sind. "In der Region Coburg, Kronach und Lichtenfels sind 10 024 Typ-2-Diabetiker im DMP einge-schrieben; das entspricht einer Teilnahmequote von 94,5 Prozent", ergänzt Stephan Preisz von der AOK-Direktion Coburg. Schritt für Schritt erklärt das interaktive Online-Programm, wie die Krankheit entsteht, was genau im Körper passiert und warum bei Patienten mit Typ-2-Diabetes das Risiko für bestimmte Folgeerkrankungen steigt. Der Online-Coach soll dazu beitragen, dass Be-troffene mit ihrer Erkrankung besser leben können und zum Beispiel ihre Blutzuckerwerte gut unter Kontrolle haben. "Schon kleine Änderungen im Lebensstil können helfen, die Lebensqualität für Betroffene zu steigern", betont Stern.

Zahlreiche Videos und Animationen vermitteln praktische Ratschläge, wie Patienten die Umstellung ihrer Ernährung oder die Integration von mehr Bewegung in ihren Tagesablauf schaffen können. Die sogenannte WOOP-Methode der Hamburger Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen unterstützt die Selbstmotivation bei Ände-rungen des Lebensstils. Übungsaufgaben und Wissenstests helfen, das Gelernte zu vertiefen.

"Das Angebot ist für AOK-Versicherte kostenlos - ein Teil des Programms kann allerdings auch von Versicherten anderer Krankenkassen genutzt werden", erläutert Stephan Preisz. Der neue Online-Coach Diabetes findet sich unter https://diabetes.aok.de/. red