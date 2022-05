Die jüngste Wandertour der Sektion Kronach /Frankenwald des Deutschen Alpenvereins (DAV) führte zwei Tage in den Naturpark Steinwald, südlich von Marktredwitz im südlichen Teil des Fichtelgebirges. Zweiter Vorsitzender Robert Wagner hatte eine fabelhafte Tour vorbereitet und konnte zehn Teilnehmer am Ausgangspunkt Marktredwitzer Haus begrüßen, wo auch übernachtet wurde. Die erste Tagestour (Rundtour 17 km) führte zum Hackelstein, das ist eine imposante Felsformation, die zu besteigen war. Auf angenehmen Wanderwegen ging es weiter immer durch den Wald in Richtung Burgruine Weißenstein. Alle Teilnehmer waren beeindruckt von der Größe der frei zugänglichen Burganlage, die mit erheblichem Aufwand restauriert wurde.

Anschließend wanderte das Team aus dem Frankenwald zum höchsten Punkt des Steinwaldes, die Platte liegt 946 Meter hoch und bietet ein herrliches Panorama. Hier steht der sog. Oberpfalzturm. Beeindruckend war die gigantische Fernsicht. An diesem Tag konnte man bis zum Bayerischen Wald (Großer Arber) sehen. Nun stand nur noch der Rückweg zum Marktredwitzer Haus an. Von dessen Terrasse aus konnte man den Sonnenuntergang genießen, vor den Augen die Kösseine, der Schneeberg und der Ochsenkopf.

Die zweite Tagestour begann in Falkenberg. Auf herrlich angelegten Steigen und Wegen ging es flussabwärts durch das Naturschutzgebiet Waldnaabtal, auch „Grand Canyon der Oberpfalz“ genannt. Hier hat sich die Waldnaab ihren Weg durch Granitfelsen gebahnt. Kurz vor Windischeschenbach wechselte die Wandergruppe die Flußseite, um auf den Rückweg zu gelangen. Nun war es nicht mehr weit zum Ausgangspunkt der Rundtour. eh