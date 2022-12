Eine Dorfweihnacht mit Konzert , Ehrungen und dem Besuch des Nikolaus gab es am vierten Advent in Neuengrün . Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest hatten die katholische Jugend, die Feuerwehr, der Gartenbauverein, der Pfarrgemeinderat sowie die Soldatenkameradschaft Neuengrün /Schlegelshaid und die Blasmusik Neuengrün /Schlegelshaid eingeladen.

Günter Blumenröther trug einige Gedanken, die zum Nachdenken einladen sollten, vor. Zuvor hatten die Musiker bereits mit dem „Canto Ambrosiano“ eingestimmt. Die Stücke „Möge die Straße uns zusammenführen“, „Heal the world“ und „Merry Christmas everyone“ mit einer Saxophon-Soloeinlage von Bernd Schmidt bereicherten den ersten Teil.

Die Ehrungen für langjährige aktive Musiker führte der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) Wolfgang Müller durch. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Carolin Kremer, Carina Kremer, Alexandra Kremer, Sebastian Gremer, Magdalena Kremer, Johanna Wiedel, Ramona Weiß und Roland Kowalzick ausgezeichnet. Seit 25 Jahren gehört Stefan Gareis dem Klangkörper an und Alfred Kremer bereits seit 30 Jahren. Schließlich wurden Ralf Missbach und Georg Gremer für 40 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet. Weiterhin zeichnete der Kreisvorsitzende mit Alfred Kremer und Rainer Günther zwei Aktive aus dem Vorstand aus. Alfred Kremer gehört diesem seit 29 Jahren, davon seit 25 Jahren als Vorsitzender an. Rainer Günther hat die Finanzen der Blasmusikkapelle seit 32 Jahren in seinen Händen. Vorsitzender Alfred Kremer dankte seiner großartigen Truppe, welche als Kulturträger bei vielen Festen und Auftritten gefragt sei. miw