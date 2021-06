Die Marienkapelle Arbeitsgemeinschaft (MAG) in Ludwigsstadt erwirtschaftete – trotz Corona – in einem Jahr 6000 Euro. Die Summe geht zu gleichen Teilen an das Waisenhaus „Little bare Feet“ in Indien, die „Kinderhilfe Westafrika“ sowie an die Diakoniestation Ludwigsstadt .

Seit rund zehn Jahren verkaufen die MAG-Mitglieder Selbsthergestelltes und Gespendetes für soziale Zwecke. Insgesamt kam so eine stolze Summe von über 44 000 Euro zusammen. Alle Einnahmen wurden vollumfänglich gespendet.

Beitrag zur Abfallvermeidung

Das Team aus Ehrenamtlichen arbeitet nach dem Motto „einer braucht`s nicht mehr, der andere kann´s brauchen und erfreut sich daran“. So leisten alle Beteiligten einen kleinen Beitrag zur Abfallvermeidung.

„Viel Arbeit hängt daran“, sagt MAG-Sprecherin Karin Weber und ergänzt:„Von nichts kommt nichts.“ Dennoch mache die Arbeit allen Mitgliedern große Freude, wenngleich diese durch die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten erschwert worden sei. So fanden seit Beginn der Krise keinerlei Märkte statt. Auch für andere Anlässe blieben die Türen der Marienkapelle geschlossen. Trotzdem gingen bei der MAG zahlreiche Anrufe – die Telefonnummer ist im Fenster der Kapelle angebracht – von Personen ein. Sie äußerten Wünsche und kauften ein.

Marienkapelle wieder geöffnet

In Zukunft wird die Marienkapelle wieder geöffnet sein. An jedem ersten Freitag können Interessenten unter Corona-Auflagen vor Ort Waren aus zweiter Hand einkaufen. hs