Kurz vor der Saisoneröffnung beim Frankenwaldverein, Ortsgruppe Steinwiesen , ist die wichtige Stelle des Hüttenwarts wieder vakant geworden. Nachdem in der letzten Jahreshauptversammlung mit Ron und Karin Lingacz ein neuer Hüttenwart und eine neue Schriftführerin gefunden worden waren, traten diese beiden nun kurz vor der Versammlung von ihren Ämtern zurück. Kulturwartin Steffi Holzmann übernahm deshalb den Posten der Schriftführerin, aber ein Hüttenwart wird nun dringend gesucht. Dieser, so Vorsitzende Jessica Deuerling-Feil, sei vor allem als Koordinator gefragt, die Arbeit bleibe auf mehrere Schultern verteilt. Deuerling-Feil appellierte deshalb an alle Mitglieder, zu überlegen, wer diesen wichtigen Posten übernehmen könnte. Den Mitgliederstand bezifferte sie auf 193.

Viele Investitionen geplant

Zweiter Vorsitzender Andy Ströhlein ging auf das laufende Vereinsjahr ein. Investitionen würden dringend notwendig mit dem Tausch der Wasserpumpe, die bereits 40 Jahre auf dem Buckel hat. Neue Feuerlöscher, die Renovierung des Innenraums der Hütte und neue Sitzgarnituren im Außenbereich sowie ein neuer Boden für die Bratwurstbude wurden bereits erledigt oder sind in Arbeit. In diesem Zusammenhang berichtete Walter Deuerling über die gewaltigen Sturmschäden der letzten Wochen. Durch umgestürzte Bäume wurde das Dach beschädigt und mehrere Bäume trafen das Holzlager. Die Versicherung sei bereits benachrichtigt.

Wegewartin Carolin Hollendonner berichtete, dass man wieder viele Aufkleber und Markierungen erneuern musste, die durch Waldarbeiten verschwunden seien. Den Zustand der Wege bemängelte sie, sie seien meist nicht befahrbar und so müssten weite Wege mit dem Rad oder zu Fuß in Kauf genommen werden. Sie informierte darüber, dass sie im vergangenen Jahr auch den Trekkingplatz im Namen des FWV mitbetreut habe. Dieser sei im letzten Jahr von 440 Personen besucht worden. „72 mal war ich da, viel Arbeit, aber es hat viel Spaß gemacht“, sagt Hollendonner, die damit das Tourismusbüro in Steinwiesen unterstützt hat.

Der erste Hüttentag – mit Ostereiersuchen für Kinder – findet am Ostermontag, 10. April, statt. Wie Deuerling-Feil sagte, wolle man in diesem Jahr weniger Wanderungen anbieten, aber diese dafür attraktiver gestalten, um mehr Teilnehmer zu erreichen. Als überörtliche Veranstaltung findet am 14. Mai in Steinwiesen ein Fest zum 50-jährigen Bestehen des Naturparks Frankenwald statt.

Zweiter Bürgermeister Frank Hauck informierte, dass das Problem mit den Waldwegen bekannt und auch oftmals schon in der Gemeinde diskutiert worden sei. Zurzeit sei es schwierig, Maßnahmen zu ergreifen, da noch viele Arbeiten liefen. Aber zusammen mit den Waldbesitzern und den Jagdgenossenschaften wolle die Gemeinde hier nichts unversucht lassen. sd