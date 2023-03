Die Stadt Ludwigsstadt lädt am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr in die Hermann-Söllner-Halle (kleiner Saal) zu einer Informationsveranstaltung rund um die im Juli 2023 anlaufende Baumaßnahme „Neugestaltung und städtebauliche Aufwertung der Ortsdurchfahrt B 85/Kronacher Straße in Ludwigsstadt “ ein. Laut einer Pressemeldung gibt es bei der Veranstaltung Informationen zu folgenden Themen: Welche städtebauliche Aufwertung und Neugestaltung ist vorgesehen und wird umgesetzt? Wie ist der zeitlicher Ablauf der Baumaßnahme: Dauer, Baubeginn, Bauphasen, etc. Welche Behinderungen und Einschränkungen können während der Baumaßnahme auftreten beziehungsweise mit welchen ist zu rechnen? Welche Schritte sind geplant, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten? Was bedeutet „Baustellenmarketing“ und was soll damit erreicht werden? Welche Vorteile ergeben sich für die Gewerbetreibenden?

Neben Bürgermeister Timo Ehrhardt werden die Fachplaner sowie Harald Steif vom Ludwigsstädter Umsetzungsmanagement anwesend sein. Gemeinsam werden sie ausführliche Informationen zu den oben beschriebenen Themen geben und Fragen rund um die Baustelle beantworten. Die Stadt Ludwigsstadt wolle frühzeitig und umfassend über die Baumaßnahme informieren, heißt es in der Pressemeldung. Auch bietet die Stadt beim Baustellenmarketing die Möglichkeit, sich zu beteiligen und Ideen einzubringen. red