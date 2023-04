Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Windheim blickte bei seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus Löffler auf ein rundum gelungenes Jubiläumsjahr zurück. Bei den Neuwahlen ergaben sich mehrere Änderungen. Auch „Gartenkönigin“ Julia Gareis ist nun im Vorstand vertreten.

Seit 1922 zeigen Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Windheim großes Engagement für die Landschaftspflege sowie die Verschönerung des Ortsbilds. Das 100-jährige Jubiläum wurde 2022 mit vielen Aktionen gefeiert. Den Höhepunkt bildete das große Festwochenende vom 2. bis 4. September mit einer Musiknacht inklusive Mega-Feuerwerk am Freitag, einem „Tag der offenen Gartentür“ und verschiedenen Führungen am Samstag als auch einem Festgottesdienst sowie einem großen Festkommers mit Ehrungen am Sonntag. Sehr stolz ist man auf den extra für den Jubelverein gestalteten Gartenratgeber-Kalender, der die sonst übliche Chronik ersetzte.

Am Festsonntag segnete Pfarrer Cyriac Chittukalam das Vereinshäuschen, dessen Außenfassade vom Illustrator Michael Horn in ein wahres Schmuckstück verwandelt wurde. Zu den aufgemalten Bilderwelten zählt unter anderem auch ein Igel, zugleich Maskottchen der im Jahr 2021 gegründeten Kindergruppe des Vereins. Am Ende ihres Jubiläumsjahrs riefen die Gartler eine schöne Geburtsbaum-Aktion ins Leben: Ab dem Jahr 2022 erhält jedes Mitglied, das sich über Nachwuchs freuen darf, einen Obstbaum als Geschenk.

Vorsitzende Gaby Kotschenreuther dankte allen Helfern und Gönnern, die zum Gelingen des Jubiläumsjahrs beitrugen – insbesondere „Gartenkönigin“ Julia Gareis, die das ganze vergangene Jahr über den Jubelverein würdevoll in der Öffentlichkeit vertrat. Erfreulicherweise bleibt die in Wilhelmsthal beheimatete „Majestät“, die aufgrund familiärer Wurzeln Windheim eng verbunden ist, dem Verein auch weiterhin erhalten. So wurde sie bei den anstehenden Neuwahlen als Beisitzerin in die Vorstandschaft gewählt. Ebenfalls neu dabei ist Christa Martin-Richter als nunmehrige 2. Vorsitzende. Im Amt verbleibt die 1. Vorsitzende Gaby Kotschenreuther, der weiterhin Kassier Karlheinz Backer und Schriftführerin Hermine Suffa zur Seite stehen. hs