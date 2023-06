Ein besonderer Themenmarkt findet am Sonntag, 18. Juni, in Tettau statt. Marktmeisterin Kerstin Rentsch veranstaltet das ersten Garten-Kulinarium – eine Veranstaltung für Gartenbegeisterte, Kräuterliebhaber und Genießer.

Im vergangenen Jahr wurde Kerstin Rentsch zur neuen Marktmeisterin gewählt. Seither tut sich einiges in Tettau . Den Auftakt einer Serie neuer Themenmärkte feierten die Tettauer mit einer Kombination aus Kirchweih, Genuss- und Handwerksmarkt. Zahlreiche regionale Aussteller , themenbezogene Speisen, mehrere heimische Brauereien und der Plantanz der Tettauer Kirchweihgesellschaft zogen viele Besucher an.

Im Dezember legten Rentsch und ihr Team mit einer Dorfweihnacht nach. Und auch für die Sommersaison gehen die Ideen nicht aus. Das erste Garten-Kulinarium Bayerns soll am Sonntag, 18. Juni, auf dem Freizeitgelände in der Ortsmitte über die Bühne gehen. Bei einer Kombination aus Messe und Regionalmarkt werden nicht nur Gartenliebhaber fündig, sondern auch Menschen, die an kulinarischen Genüssen interessiert sind, erklärt die ausgebildete Genussbotschafterin und Kochbuchautorin.

Ein zentrales Thema wird der Bärwurz sein, der auf den Wiesen rund um Tettau wächst. Neben mehr als 60 Verkaufs- und Infoständen, einem vielfältigen Angebot für Jung und Alt, einer Waldsprechstunde, mehreren Ausstellungen, einem ökumenischen Gottesdienst im Kirchgarten, einem Fotowettbewerb sowie einem thüringisch-fränkischen Mittagstisch ab 11.30 Uhr werden auch viele private Gärten in Tettau und Kleintettau zur Besichtigung offen stehen.

„Wir wollen die Natur in die Gärten zurückholen, über Naturschutz aufklären und bei den Menschen das Interesse für heimische Lebensmittel fördern“, erklärt Kerstin Rentsch. red