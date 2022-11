Die Flößervereinigung Friesen , deren Aktivitäten durch die Corona-Pandemie regelrecht ausgebremst wurden, zog anlässlich der Generalversammlung im Vereinslokal „Desera“ Bilanz. Neuer Vorsitzender wurde Daniel Schüler , der die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen bisherigen Vorsitzenden übernahm. Georg Geiger führte seit 2008 engagiert den Verein. In seiner Funktion sei er bei den deutschen Flößertagen sowie zahlreichen internationalen Flößertreffen mit seiner Frau Pia präsent gewesen, so Daniel Schüler anerkennend.

Ein wichtiger Punkt war die Diskussion über das 50-jährige Bestehen des Vereins. Die Mitglieder einigten sich darauf, die Feierlichkeiten 2023 nachzuholen. Seit seiner Gründung im Jahr 1971 hat der Verein die Dorfgemeinschaft belebt, sagte Stadtrat Heinz Hausmann. Friesen war einst eine bedeutende Flößergemeinde im Frankenwald. Sichtbarer Beweis der emsigen Bemühungen, die Flößerei und altes Handwerk auch zukünftigen Generationen zu übermitteln, sind die „Friesener Flößerstuben – Alfons-Geiger-Dorfmuseum“.

In seiner Rückschau erinnerte Daniel Schüler unter anderem an den Frankenwaldmarathon, der 2021 durch Friesen führte. Der Flößerverein stellte dazu ein Empfangskomitee. 2022 durfte sich die Flößervereinigung über die Verleihung des Heimatpreises Bayern freuen. Schließlich war man auch bei allen örtlichen und kirchlichen Festlichkeiten durch eine Fahnenabordnung präsent. Bedauerlicherweise habe coronabedingt kein Flößerfest stattgefunden.

Während die Protokollverlesung durch Schriftführerin Theresa Queren erfolgte, informierte Kassenwart René Queren über die Finanzen. Ehrenmitglied Heinz Schmidt vom Museumsteam gab einen Einblick in die Geschehnisse rund um das Museum. So sei das Erbe von Ehrenfloßmeister Alfons Geiger in Ehren gehalten worden. Schließlich sei das Dorfmuseum ein kulturelles Kleinod und ein Ort der Geschichte. Bei den Neuwahlen kam unter der Leitung von Yvonne Hummel und Alexander Graf folgendes Ergebnis zustande: Vorsitzender Daniel Schüler , stellvertretender Vorsitzender Joachim Geiger, Schriftführerin Theresa Queren, Kassenwart René Queren, Floßmeister Georg Zwingmann, Wehrwart Joachim Geiger, Museumsbeauftragter Georg Schneider (Franz Geiger und Heinz Schmidt ).

Verwaltungsrat: Albin Reif, Erwin Löhlein, Heinz Schmidt , Gottfried Fischer , Julia Konrad, Maximilian Fischer und Rolf Fischer. Revisoren wurden Albin Reif und Gottfried Fischer ; als Fähnrich stellte sich Daniel Schüler zur Verfügung.

Kronachs Zweiter Bürgermeister Michael Zwingmann würdigte die Traditionspflege der Friesener. Allerdings werde es – bedingt vor allem durch Corona – immer schwieriger, geeignete Idealisten zu finden, die sich für den Verein engagieren. In der allgemeinen Diskussion ging es vor allem darum, einen passenden Termin für das Flößerfest zu finden. Die Weihnachtsfeier findet am 18. Dezember im Vereinslokal „Desera“ statt. Der Vorstand wird sich darum bemühen, im kommenden Jahr die Jubiläumsfeierlichkeiten nachzuholen. Mit dem Flößerlied unter dem Vorsänger Wolfgang Geiger konnte die Generalversammlung durch Daniel Schüler geschlossen werden. gf