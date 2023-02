Das erste große Projekt der Steinberger Wehr in diesem Jahr war die Mitwirkung an der Spendenaktion „Roman hilft“, bei der an mehreren Wochenenden Spenden wie Kleidungsstücke und haltbare Lebensmittel in Empfang genommen werden konnten. Diese wurden sortiert und für den Weitertransport in die Ukraine verpackt, bevor sie zur Verladestation am Sportheim in Johannisthal gebracht wurden.

Feuerweholympiade

Der Feuerwehrverein richtete einige Veranstaltungen aus. Neben dem von der Jugendfeuerwehr veranstalteten Johannisfeuer bewirtete man am Feiertag Mariä Himmelfahrt die Kräuterweihe an der Mariengrotte. Die Waldbrandübung wurde 2022 mit einer Feuerwehrolympiade umrahmt, bei der aktive wie passive Mitglieder mehrere Wettkampfstationen durchliefen. Die Fahnenabordnung der Wehr nahm an allen kirchlichen Veranstaltungen teil.

Neben zwölf praktischen und theoretischen Übungen wurden die Feuerwehrfrauen und -männer zu 30 Einsätzen gerufen, wie Erster Kommandant Stefan Bauer berichtete. Bei sechs Brandeinsätzen, darunter auch der überörtliche Waldbrand bei Emmersheim, 18 technischen Hilfeleistungen und sechs sonstigen Einsätzen waren die Aktiven für ihre Mitbürger da.

Über den regulären Übungs- und Einsatzdienst hinaus besuchten einige Mitglieder Lehrgänge auf Landkreisebene. Christian Grubert konnte seine Kenntnisse beim Lehrgang für Gerätewarte auffrischen, während Kristin Fischer, Sarah Grieshammer, Christopher Angles, Jan Böhm, Tobias Geiger, Florian Sesselmann, Johannes Thran, Dominik Zeus und Rafael Zwosta die modulare Truppausbildung erfolgreich abschlossen.

Neue Mitglieder

Der Kommandant konnte drei neue Mitglieder der aktiven Wehr begrüßen. Nico Querfurt und Benedikt Köstner traten von der Jugendfeuerwehr über. Florian Geiger, der bereits Feuerwehrerfahrung gesammelt hat, wurde ebenfalls aufgenommen.

Sandra Grieshammer berichtete von zwölf zusätzlichen Übungen für Atemschutzgeräteträger im Jahr 2022. Unter anderem konnten die 17 Geräteträger im verrauchten Rewe-Markt unter realistischen Übungen trainieren. Beide dankten dem Verein für die Anschaffung einer neuen Wärmebildkamera, die für den Innenangriff und andere Einsatzmöglichkeiten geeignet ist.

Kinderfeuerwehr gegründet

Christian Wachter berichtete von 16 Übungen mit der Jugendfeuerwehr . Auch hier konnten Neumitglieder verzeichnet werden. Mit zwei neuen Feuerwehranwärterinnen zählte die Jugendgruppe zum Jahreswechsel sieben Mitglieder . Große Freude herrscht über die Gründung einer Kinderfeuerwehr für Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und elf Jahren.

Unter Leitung von Sarah Grieshammer konnten bereits die ersten Gruppenstunden abgehalten werden. hs