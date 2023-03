Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Roßlach standen Neuwahlen der Kommandanten und Vorstandschaft. Freude bereiteten das neue Fahrzeug sowie die Ehrungen langjähriger Aktiver bzw. Mitglieder.

Das Highlight war am 29. Juni 2020, als man gemeinsam mit KBI Frank Fischer das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) in Forchheim abholte. Bei der turnusmäßigen Besichtigung am 13. Mai 2022 meisterten 22 Aktive ihre Aufgaben mit Bravour. Einziger negativer Punkt war die teilweise schlechte Löschwasserversorgung. „In Teilen Roßlachs wurde die Sache schon angegangen. Jetzt ist es anscheinend ins Stocken geraten“, prangerte Kommandant Stefan Böhnlein an, der nochmals auf die Idee eines Löschteichs bzw. unterirdischen Löschwasserbehälters verwies.

Nach einem enormen Zulauf beträgt der Personalstand aktuell 39 Aktive, darunter zehn Feuerwehranwärter. Am 27. Mai will sich die Wehr wieder einer Leistungsprüfung unterziehen.

Für 25-jährigen aktiven Dienst wurden die Hauptfeuerwehrmänner Matthias Hilk und Steffen Kraus, Hauptfeuerwehrfrau Carina Berthold sowie Oberlöschmeister Stefan Böhnlein mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber bedacht. Gold gab es für Hauptfeuerwehrmann Alfred Karl, der seit 40 Jahre aktiven Dienst leistet. Vereinsintern wurden Matthias Fischer, Johannes Letsch und Peter Schmidt für jeweils 20-jährige Zugehörigkeit sowie Gerd Böhnlein, Marco Kraus und Daniel Stengl für 30-jährige Treue zur Wehr geehrt.

Die staatlichen Ehrungen erfolgten durch stellvertretenden Landrat Bernd Steger. Dieser würdigte die Verdienste der Geehrten sowie der kompletten Wehr um die Allgemeinheit. Beeindruckt zeigte er sich von der hervorragenden Jugendarbeit. Dem schlossen sich KBR Joachim Ranzenberger und Wilhelmsthals Zweiter Bürgermeister Gerhard Eidelloth an.

Kommandant Stefan Böhnlein wurde dann für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt. Ihm stehen nunmehr Frank Hofmann und Maik Stumpf als Stellvertreter zur Seite. Neuer Erster Vorsitzender ist Stefan Kraus; sein Amtsvorgänger Matthias Schneider übernimmt den Posten des Schriftführers. Weitere Wahlergebnisse: Zweite Kommandanten Frank Hofmann und Maik Stumpf (beide neu), Zweiter Vorsitzender Markus Geiger, Kassier Marco Kraus, Zweiter Kassier Stefan Stumpf, Kassenprüfer Georg Müller und Georg Bayer, Beisitzer Carina Berthold, Daniel Stengl, Michael Wich und Werner Kraus , Fähnrich Matthias Hilk, Zweiter Fähnrich Lukas Müller . Als Jugendwart wurde Peter Schmidt bestimmt. hs