Der FC Teutonia Haßlach sieht sich im Aufwind und wählte eine komplett neue Vorstandschaft, die noch dazu stark verjüngt wurde. In der Jahresversammlung in der vereinseigenen Teutonenlaube wurde der 20-jährige Erik Noah Wagner zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt, und als Stellvertreter erhielt der 30-jährige Dominik Müller das Vertrauen der Versammlung.

Der frühere langjährige Vorsitzende Rudi Schwarz wurde aufgrund seiner Verdienste für den FC Teutonia zum Ehrenmitglied ernannt. Schwarz war in den vergangenen Jahrzehnten fast in allen Führungspositionen engagiert sowie aktiver Fußballer. Der bisherige Vorsitzende Heiko Biesenecker dankte Schwarz für sein vielfältiges Engagement und seine vorbildliche Hilfsbereitschaft, wenn es die Interessen des Vereins betraf.

Heiko Biesenecker kandidierte nicht mehr für den Vorsitz. Er freute sich sehr, einen jüngeren Vorsitzenden für das verantwortungsvolle Amt vorschlagen zu können.

Für den aktuell 157 Mitglieder zählenden Verein hat die Corona-Pandemie viele Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren zunichte gemacht. Dennoch konnte die Kameradschaft aufrechterhalten werden.

Die Fußballmannschaft steht sogar wieder auf eigenen Füßen. War der Verein in den vergangenen Jahren auf Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen angewiesen, so tritt der FC diese Saison wieder völlig autark mit Spielern aus den eigenen Reihen an. Das Team des FC Teutonia belegt momentan einen respektablen siebten Tabellenplatz in der B-Klasse.

Heiko Biesenecker übernimmt für den beruflich verhinderten Stefan Will dessen Aufgabe des Spielleiters. Hauptkassierin Christina Schindler-Wohlrath konnte aufgrund von Spendeneinnahmen von einer positiven Kassenlage berichten. Allerdings musste sie ihre Funktion aus familiären Gründen zur Verfügung stellen.

Spielertrainer Tommy Knoch lobte den Einsatz und die Disziplin der Fußballmannschaft. Er sieht noch viel Luft nach oben.

Der neue Vorsitzende Erik Noah Wagner sagte zu seiner eigenen Rolle: „Ich bin bereits seit acht Jahren im Verein, von Tag zu Tag ist mir die Teutonia mehr ans Herz gewachsen, daher bin ich sehr stolz, nun als Vorsitzender für meinen Verein engagiert zu sein. Durch gute Kameradschaft und Zusammenhalt möchten wir, dass die Formkurve des Vereins weiterhin nach oben steigt, aber wir lassen lieber Taten folgen, anstatt große Versprechungen zu machen.“

Bürgermeister Rainer Detsch zeigte sich beeindruckt von der jungen Fußballgeneration in Haßlach . Der starke Zusammenhalt mache Mut, sagte er.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist Erik Noah Wagner, Zweiter Vorsitzender Dominik Müller, Hauptkassier Johannes Baumann, Kassier- Stellvertreter Lukas Schwarz , Schriftführer Paul Götz, Unterkassier Michelle Klein, Revisoren Gerald Heim und Stefan Klinger, Spielleiter Heiko Biesenecker, Sportanlagenbeauftragter Lukas Wolfring und Ehrenamtsbeauftragter Rudi Schwarz. Ausschussmitglieder: Bernhard Detsch, Jonas Mainardy, Martin Biesenecker, Mike Bayer, Leon Hohleweg und Jörg Wohlrath. eh