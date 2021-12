Anja Jäckisch ist seit geraumer Zeit als „die gute Fee in der Aral-Tankstelle“ in Johannisthal bekannt. Dies hat sie nicht allein ihrem freundlichen Wesen und ihrer charmanten Art den Kunden gegenüber zu verdanken. Ihr Ruf kommt auch daher, dass sie sich seit Jahren als Privatperson in Eigeninitiative mit ehrenamtlichem Engagement und guten Ideen für soziale Zwecke einsetzt.

Jüngstes Beispiel war die Weihnachtsbäckerei für die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“ (wir berichteten mehrfach). In der Adventszeit konnten leckere Süßigkeiten in Form von Stollen, Kuchen, Keksen, Plätzchen und Lebkuchen erworben werden. Der Erlös kam „1000 Herzen für Kronach“ zugute.

Großherzige Mitbürger hatten ihre selbst gebackenen Naschereien in der Tankstelle abgegeben. Am Ende kamen 769,70 Euro zusammen. Gerhard und Herta Burkert- Mazur von „1000 Herzen“ freuten sich riesig und dankten der Spenderin.

„Es waren sehr viele Leute, die anderen Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, eine Freude machen wollten“, betonte Anja Jäckisch. Die Ideengeberin dankte ausdrücklich auch den Stationsleiter der Tankstelle, Andreas Förtsch, der zum wiederholten Male eine ausgefallene Idee seiner Angestellten genehmigt und unterstützt hatte.

Jäckisch ist auch ehrenamtlich für den Caritasverband für den Landkreis Kronach engagiert und weiß daher zu schätzen, dass es sehr viele gute Menschen in unserer Region gibt, die anderen durch eine Spende gerne eine Freude bereiten.

Auch wenn die Übergabe nicht mehr vor dem Weihnachtsfest durchgeführt werden konnte, so dürfen sich die Empfänger über eine kleine Geldspende zum Jahresanfang freuen, meinte Gerhard Burkert-Mazur. eh