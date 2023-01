29 Jahre stand Erich Mähringer an der Spitze des CSU-Ortsverbandes der Flößerstadt, vor kurzem machten ihn seine Parteifreunde zum Ehrenvorsitzenden. Bei einer nachweihnachtlichen Feier der Christsozialen aus Wallenfels und Neuengrün wurde ihm die Urkunde von seinem Nachfolger Sven Hofmann und Kreisvorsitzenden Bernd Liebhardt verliehen.

„Du warst fast drei Jahrzehnte unser Motor und Motivator“, würdigte Bürgermeister Jens Korn Mähringers Verdienste. Dabei habe er sich durch Rückschläge nicht entmutigen lassen und die Partei schließlich bei den erfolgreichen Kommunalwahlen 2014 und 2020 angeführt. Korn erinnerte auch daran, dass Mähringer, vor seiner Zeit an der Spitze der CSU, bereits zwölf Jahre den JU-Ortsverband geführt habe: „Seitdem kennen wir uns nicht nur, sondern sind auch Freunde.“ Bernd Liebhardt würdigte im Namen der Frankenwald-CSU den neuen Ehrenvorsitzenden: „Solange ich politisch aktiv bin, verbinde ich mit der CSU in Wallenfels , Erich Mähringer.“

Gemeinsam mit Erich Mähringer wurden weitere Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt: Andreas Behrschmidt und Karl Pöhner für 30 Jahre, Michael Hofmann für 20 Jahre und Stefan Müller für zehn Jahre. Nicht anwesend sein konnten Bruno Hahn (30 Jahre) und Norbert Vogel (50 Jahre).

Dank an die Mitglieder

Bürgermeister Jens Korn nutzte die Gelegenheiten, um den Mitgliedern der beiden Ortsverbände zu danken: „Die CSU ist bei uns wie eine große Familie. Euer Rückhalt ist für unsere Fraktion und für mich als Bürgermeister enorm wichtig.“ Gerade diese Unterstützung habe es möglich gemacht, viele Projekte voranzubringen. Bernd Liebhardt betonte, dass die CSU in der Flößerstadt unter nicht einfachen Bedingungen hervorragende Arbeit leiste. Die beiden CSU-Ortsvorsitzenden Günther Blumenröther und Sven Hofmann hofften in ihren Grußworten auf ein erfolgreiches Jahr für die CSU. Für die CSU-Stadtratsfraktion dankte Bernd Stöcker für die gute Zusammenarbeit.

In das neue Jahr starteten die Mitglieder mit einer Andacht in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt, die von Gabriele Zeuß gestaltet wurde. Im Rahmen der Andacht wurde auch an den vor kurzem verstorbenen Herbert Gareis erinnerte. Er war das letzte noch lebende Gründungsmitglieder des Neuengrüner Ortsverbandes. red