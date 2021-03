Über die Ersatzbeschaffung eines Rettungssatzes für die Feuerwehr wird bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag, 22. März, gesprochen. Außerdem geht es noch um den Erlass von Sondernutzungsgebühren für gastronomische Nutzung sowie den Einzelhandel aufgrund der pandemiebedingten sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation, den Antrag des Stadtratsmitglieds Harald Meußgeier auf Wegfall der Tempo-30-Zone in der Industriestraße, Höhe Loewe, den Antrag der Fraktion FL/Grüne auf Beitritt zur "Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg" sowie den Antrag der Wählergemeinschaft "Zukunft Kronach " auf Etablierung eines "Problemmelders" auf der Homepage der Stadt Kronach . Beginn ist um 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. red