Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Steinbach am Wald wurde Christian Schulz zum Ehrenkommandanten ernannt. Er hat die Wehr geprägt wie kein anderer.

Vorsitzende Tina Vetter bezifferte den Mitgliederstand auf 179 Personen, darunter 20 Neuzugänge. Die Veranstaltung war zugleich das Highlight des abgelaufenen Jahres. 2023 werde man diverse Feuerwehrfeste besuchen, einen Tag der offenen Tür und die lange Nacht der Feuerwehr 2.0 organisieren.

Kommandant Markus Schulz blickte auf 66 Einsätze, darunter 13 Brände und 45 Technische Hilfeleistungen zurück. Insgesamt wurden 1048 Einsatzstunden geleistet. Hinzu kamen viele Stunden für Ausbildungen.

Gegründet wurde ein Arbeitskreis „Energie“ mit einem Einsatzkonzept für die Gemeinde. Initiiert wurde auch eine Spendenaktion „Hilfe für Ukraine.“ Die aktive Wehr verfüge über 55 Feuerwehrdienstleistende, darunter fünf Frauen, vier Jugendliche und dreizehn Kinder. Im Atemschutz habe man 44 Atemschutzgeräteträger, davon 30 in Steinbach am Wald , erläuterte Matthias Vetter. Im vergangenen Jahr hatte man acht Einsätze, darunter den Großbrand in Kehlbach und einen Kaminbrand in Buchbach. Im Anschluss fanden die staatlichen Ehrungen statt: Das Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktive Dienstzeit bekam Tina Vetter, für 40 Jahre Rudolf Förtsch, Norbert Vetter und Christian Schulz. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Pius Neubauer, Karl Heinz Jäkel, Kurt Ziermann, und Christian Schulz und für 75 Jahre Alois Sticker Im Rahmen der Versammlung wurde Christian Schulz zum Ehrenkommandanten ernannt.

Dank und Respekt

„Die Feuerwehr trägt seine Handschrift. Von 1995 an war er 25 Jahre lang Kommandant der Wehr“, zählte Markus Schulz auf. Er habe sich besondere Verdienste erworben, vor allem beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Christian Schulz bestätigte, er sei begeisteter Feuerwehrmann , der die Wehr immer zu einer guten und intakten Mannschaft machen wollte.

Wichtige Aktivpfeiler

Landrat Klaus Löffler dankte unter anderen Tina Vetter als Leiterin der Jugendfeuerwehr und Markus Schulz sowie den 55 Aktiven. „Ihr macht einen herausragenden Job und seid wichtige Aktivpfeiler.“ Besonders hob der Landrat den neuen Ehrenkommandanten Christian Schulz hervor, der beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorneweg marschiert sei. „Du hast im Bereich des Feuerwehrwesens nachhaltige Spuren hinterlassen“, so Klaus Löffler .

Bürgermeister Thomas Löffler betonte das gute Miteinander bei der Feuerwehr, die Chemie stimme, es sei beeindruckend, was im Laufe des vergangenen Jahres geleistet wurde.