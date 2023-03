Die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Gundelsdorf sind leicht gesunken. Darauf ging der Vorsitzende Christian Schwemmlein bei der Jahresversammlung ein. Der Feuerwehrverein hat aktuell 164 Mitglieder.

Leider hätten aufgrund der Corona-Einschränkungen die geplanten Festlichkeiten und Aktionen nicht wie gewohnt stattfinden können, sagte Schwemmlein. Im laufenden Jahr wolle man wieder die bekannten Aktivitäten anbieten. Schwemmlein zeigte sich stolz, dass man seitens des Feuerwehrvereins die aktive Mannschaft in den vergangenen Jahren mit neu beschafften Gerätschaften unterstützen konnte.

Ebenso sei das in die Jahre gekommene vereinseigene Mehrzweckfahrzeug (MZF) verkauft und ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt worden. Des Weiteren unterstützte man bei den – durch die neuen DGUV-Vorschriften notwendigen – Umbaumaßnahmen im Feuerwehrgerätehaus. Die Stellplätze der Fahrzeuge und die Laufflächen mussten laut 1. Kommandant Hans-Heinrich Mahr vergrößert werden, und auch die Einsatzkleidung sollte mehr Platz bekommen.

Am 1. Dezember 2021 wurde das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) nach Gundelsdorf überführt. So stiegen die Einsatzzahlen von 6 Einsätzen im Jahr 2019 auf insgesamt 20 Einsätze 2022.

So läuft es bei der Jugendfeuerwehr

Der Verantwortliche für die Jugendfeuerwehr Martin Zwosta berichtete, dass derzeit vier Mädchen dabei seien. Im Jahr 2022 habe man sich 33-mal getroffen. Alle vier erhielten das Abzeichen der Jugendflamme Stufe 1. Beim Wissenstest 2022 erreichten drei von ihnen die Stufe 1. Für dieses Jahr sei geplant, an der Jugendflamme Stufe 2, der Bayerischen Jugendleistungsprüfung, dem Kreisleistungsmarsch und dem Wissenstest teilzunehmen. Bei der Versammlung wurden außerdem Mitglieder für ihre lange Treue geehrt: 25 Jahre Katrin Daum; 30 Jahre Jutta Schuster, Karin Löffler, Karl-Heinz Kreul, Thomas Welsch und Martin Zwosta; 40 Jahre Manfred Topel und Hans-Heinrich Mahr; 50 Jahre Bernhard Myzynski, Uwe Löffler, Michael Schmidt, Gottfried Quiner und Winfried Ebertsch; 60 Jahre Adam Schmidt und Horst Welscher; 65 Jahre Alfred Rauh und Karl Weber ; 70 Jahre Robert Porzelt.

Zum Oberfeuerwehrmann bzw. -frau wurden Katrin Daum, Julian Förtsch und Johannes Zwingmann befördert, Jens Mahr zum Hauptfeuerwehrmann.

Ärmelabzeichen wurden für aktive Dienstzeiten überreicht. Für Zehn Jahre an Johannes Zwingmann und Julian Förtsch, für 20 Jahre an Jens Mahr und für 30 Jahre an Harald Welscher und Marco Wich. red