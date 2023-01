Die Sängerrunde 1953 Welitsch ehrte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Konrad zwei „Urgesteine“. Die Sangesbrüder Romando Konrad und Josef Konrad sind seit Vereinsgründung im Jahr 1953 treue Mitglieder. Sie wurden für 70 Jahre Treue zur Sängerrunde geehrt.

Josef Konrad ist auch heute noch aktiver Sänger und war viele Jahre in verschiedenen Positionen in der Vorstandschaft und als gewissenhafter und zuverlässiger Notenwart engagiert. Ihnen galt besonderer Dank und Anerkennung des Vorsitzenden Rüdiger Detsch und des Chorleiters Hans Konrad. Weiter wurden geehrt: 65 Jahre Treue: Reinhard Fiedler. Für 40 Jahre Treue zur Sängerrunde Welitsch wurden geehrt: Heidi Fiedler, Angela Konrad und Christian Völk. Auch sie erhielten die Dankes- und Ehrenurkunde in Anerkennung ihrer Loyalität zum Gesangverein.

Vorsitzender Rüdiger Detsch stellte als einziges Manko der vergangenen Jahre die fehlenden öffentlichen Auftritte und Probenabsagen sowie die abgesagten Sängerfeste infolge der Corona-Pandemie fest. Ansonsten konnte er nur über Positives in seinem Tätigkeitsbericht über den 133 Mitglieder zählenden Gesangverein informieren. Der Blick nach vorne gilt vor allem den Vorbereitungen auf das 70. Jubiläum der Sängerrunde, welches man am 20. Mai feiern wird. Erfreulich sei auch die Teilnahme am Adventssingen zum 130-jährigen Jubiläum des Gesangvereins Rothenkirchen gewesen. Frauen- und Männerchor haben teilgenommen. Der Vorsitzende dankte den beiden Chören und ihren Chorleitern Hans Konrad und Michaela Scherbel, die in den in jüngster Zeit wieder möglich gewordenen Auftritten gute Leistungen erbrachten. In beiden Chören sind 43 Aktive, davon 23 im Männerchor und 20 aktive Sängerinnen im Frauenchor. eh