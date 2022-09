Drei Vereine haben sich engagiert, um wieder eine zünftige Kerwa in Glosberg auf die Beine zu stellen, allen voran die Freiwillige Feuerwehr die sich schon seit Jahren um den Brauchtumserhalt bemüht.

Diesmal kam Unterstützung vom Förderverein des Kindergartens Gundelsdorf und vom Musikverein Glosberg . Der Musikverein eröffnete mit den Ständela das Fest und zog in Neuglosberg und Glosberg von Haus zu Haus. Zum Ständela-Gebiet gehörten auch die Weiler Letzenberg und Letzenhof.

Festpark eingerichtet

Doch damit nicht genug, das Blasorchester umrahmte unter Leitung von Jürgen Mark auch die Festlichkeiten am Feuerwehrhaus. Dort hatte die Wehr einen kleinen Festpark mit Zelt geschaffen, und es gab kulinarische Köstlichkeiten. Der Förderverein Kindergarten Gundelsdorf sorgte für Kaffee und Kuchen sowie für viel Kinderspaß beim Schminken, Malen und Basteln am Festplatz und dem angrenzenden Kinderspielplatz.

Mehr als 30 Helfer

Der Vorsitzende der Feuerwehr , Thomas Baierlipp, dankte den über 30 Helferinnen und Helfern, die im Ortskern von Glosberg für eine zünftige Kerwa sorgten. Den Festgottesdienst zelebrierte Pater Helmut Haagen. Der Pfarrvikar hatte wieder eine seiner berühmten Mundart-Festpredigten aus getextet. Die Heilige Messe wurde musikalisch mitgestaltet durch Roberto Seidel und Daniel Prell an der Orgel, Jürgen Mark am Tenorhorn und Matthias Brückner an der Klarinette.