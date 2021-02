Die Deutsche Bahn modernisiert ihr Oberleitungsnetz im Bereich des Bahnhofes Pressig-Rothenkirchen. Bürgermeister Stefan Heinlein und der Sprecher der DB Netz AG , Florian Flock, DB Strecken-Elektrifizierung Nordbayern, teilten mit, dass die DB Netz AG für 2021 die Kompletterneuerung der in die Jahre gekommenen Altanlage plant.

Die Bauarbeiten finden im Wesentlichen in zwei Abschnitten statt. Die Gründungsarbeiten werden vom 5. März bis 2. April, die Oberleitungsarbeiten vom 14. September bis 19. November dieses Jahres stattfinden. Die Fundamente der Oberleitungsmasten sind zum großen Teil stark beschädigt. Insgesamt gehören zu der Kompletterneuerung der Oberleitungsanlage circa 108 Maststandorte, die Erneuerung der Weichenheizungsanlagen, die Ergänzung des Kabeltiefbaus, Erneuerung des Berührungsschutzes der Straßenüberführung Angerstraße in Pressig und mehr. Die Maßnahmen beginnen im Süden etwa in Höhe des Beginns der Industriestraße ( Autohaus Vetter) und enden im Norden am Ortseingang von Rothenkirchen gegenüber dem Autohaus Vetter. Daraus resultierend, wird es zu Lärmbelästigungen auch während der Nachtzeit und an Wochenenden kommen. Die DB ist jedoch bemüht, die Lärmbelästigung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Eine entsprechende Anwohnerinformation wird seitens der DB Netz AG gesondert erfolgen und verteilt werden.

Bürgermeister Stefan Heinlein zeigt sich sehr froh darüber, dass die in die Jahre gekommenen Altanlagen nun erneuert werden, um das Mobilitätsangebot der DB auch am Bahnhof Pressig-Rothenkirchen in Zukunft sicherzustellen. eh