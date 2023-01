Der CSU-Ortsverband Kronach zeichnete beim Dreikönigstreffen treue Mitglieder aus. Die Ortsvorsitzende Angela Hofmann ehrte für 40 Jahre Treue zur CSU Heinz Kalb, Rita Hanna, Mathilde Hutzl (sie ist auch Ehrenmitglied) und Günter Soja.

Dem Dreikönigstreffen war ein Festgottesdienst vorausgegangen in der Klosterkirche mit Pater Rudolf Welscher OMI. Der politische Teil fand im Gasthaus „Zum Fröschbrunna“ statt. Angela Hofmann gab dabei einen Einblick in die Arbeit des Stadtrates. In den 32 Monaten seit ihrer Amtsführung hätten 27 Stadtratssitzungen und zusätzlich wöchentlich Ausschusssitzungen stattgefunden. Viele Projekte seien umgesetzt, andere auf den Weg gebracht worden. Als beispielgebend nannte sie die Großprojekte Erlebnisbad Crana Mare Neubau, das Bürgerspital und die Generalsanierung der Gottfried-Neukam-Mittelschule mit einem Investitionsvolumen von rund 17 Millionen Euro. Ziel der CSU in der Stadtpolitik sei es, nutzen zu schaffen für die Bevölkerung im Wohnungsbau, Straßensanierungen und Ausbau der Infrastruktur.

Am Zustandekommen aller Projekte habe die CSU-Fraktion maßgeblichen Anteil, stellte auch der Fraktionsvorsitzende der CSU im Stadtrat, Martin Bittruf fest. Er findet das Dreikönigstreffen als Zusammenkunft der CSU-Familie gut geeignet, um Meinungen auszutauschen und Diskussionen über aktuelle Stadtpolitik mit den Stadträten und Mitgliedern zu führen und Anregungen zu geben.

Bittruf zog ein positives Fazit über das erste Dreikönigstreffen , an dem er als Stadtrats- Fraktionsvorsitzender teilnehmen durfte. eh