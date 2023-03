Der Obst- und Gartenbauverein Stockheim/ Wolfersdorf ehrte in seiner Jahreshauptversammlung treue Mitglieder . Mit Willi Haderlein konnte ein Mitglied sogar für 60 Jahre Treue ausgezeichnet werden. Weiter wurden geehrt: für 55 Jahre Horst Raab; 45 Jahre: Lorenz Blinzler, Karl Pilipp, Ludwig Kürzinger; 40 Jahre: Hans Ludwig , Siegfried Feulner, Heinrich Förster , Anneliese Stey, Gerwin Eidloth, Jürgen Zoller; 25 Jahre: Siegfried Weißerth.

In diesem Jahr wird am 30. Juli zusammen mit der Bergmannskapelle das traditionelle Gartenfest gefeiert. Im kommenden Jahr steht die Feier des 100- jährigen Jubiläums an.

Vorstandsmitglied Gerhard Ramming ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Einen besonderen Blickfang an der Ortsdurchfahrt Stockheim bietet das von Mitgliedern angelegte Blumenbeet, welches durch Gundi Eidloth das ganze Jahr über liebevoll gepflegt wird. Die Kindergruppe war mehrmals aktiv, so auf einer Blumenwiese, einem Bauerngarten, in der Pflege eines Hochbeetes, beim Osternestersuchen, Erntedankfest und Winterfütterung der Vögel, um nur einige Aktivitäten zu nennen. Ein besonderer Dank von Ramming ging an die Rentnergruppe, die bei den vielfältigen Aufgaben einsatzfreudig mithilft.

Ein großes Anliegen ist dem Verein die Ortsverschönerung in Stockheim. Besonders der Bahnhofsbereich lasse noch viele Möglichkeiten offen, hier könnte mit Genehmigung und Unterstützung der Gemeinde Stockheim mehr verschönert werden.

In seinem Ausblick nannte Ramming die weitere Gestaltung des Gartengrundstücks am Vereinsheim mit Erneuerung des Eingangstores. Der Verein wird sich voraussichtlich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. Mit dem Ortsteil Haßlach sieht man eine reelle Chance, dies müsse aber noch mit der Gemeinde abgestimmt werden. eh