Der Umbau der Mitwitzer Schule für die Vergrößerung der Montessori-Schule naht; so fallen auch erste Kosten für den Schulverband der Gemeinden Mitwitz und Schneckenlohe an. Der Schulverband Mitwitz übernimmt hierfür die Kosten , die ohnehin bei der Sanierung der Schule angefallen wären.

„Die Montessori-Schule baut aus auf unserem bestehenden Gebäude“, machte Bürgermeister Oliver Plewa deutlich. Der Markt Mitwitz habe auch einen Teil davon zu übernehmen. Für die Vergabe der Abbruch- und Baumeisterausgaben hat die Gemeinde 4500 Euro zu zahlen. Insgesamt fallen 42.321 Euro an. Den Auftrag erhält die Firma Herold, Marktgraitz. Für Gerüstbauarbeiten fallen insgesamt 33.208 Euro an die Firma Lindner, Sonneberg, an, von denen der Schulverband 11.184 Euro zu übernehmen hat. Die Zimmerergewerke kosten insgesamt 239.474 Euro , wovon der Schulverband 76.878 Euro übernimmt. Insgesamt bleiben die Kosten ungefähr im vorausgesagten Rahmen.

Für die Flachdachabdichtung liegt noch kein Angebot vor. Architekt Kropf rechnet mit 14.200 Euro für die Gemeinde. Beschlossen wurde, dass der Schulverband diese Aufgabe an den günstigsten Anbieter vergeben wird. Die Grundschule soll jetzt für 31.345 Euro von der Firma Jürgen Kern auf LED umgestellt werden. „Wir haben eine sehr veraltete Technik an der Schule“, begründete Plewa diesen Schritt. Zudem stimmte der Verband der Neuanschaffung von drei Lehrer-Dienstgeräten für die Grundschule zu. rg