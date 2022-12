Viele Zuhörer in der voll besetzten Kirche in Effelter konnte Musikvereinsvorsitzender Thomas Müller zum Weihnachtskonzert begrüßen. Mit besinnlichen und auch flotten Weisen stimmten die Musiker die Gäste ein. Organist Marcus Punzelt eröffnete den Konzertreigen mit dem beschwingten „Op U mijn Heiland blijf ik hopen“. Traditionelle Weihnachtsmusik bot der Musikverein anschließend mit „Tochter Zion“ und „Gloria in excelsis Deo“. Alpenländische Klänge konnte man vom Hörnerquintett mit dem „Bozner Hirtenlied“ und der „Herbergssuche“ vernehmen. Das Klarinettenquintett zog die Stimmung hoch mit „You raise me up“. Großen Applaus von den Zuhörern bekamen die Jungmusiker des Vereins, die mit drei traditionellen Weihnachtliedern begeistern konnten.

Moderne Melodien

Der zweite Teil des Konzertes war geprägt von flotten, modernen Weihnachtssongs, wie „Stop the Cavalry“, „Merry Christmas Everyone“ und „The Runaway Sleigh“. Auch die Gesangsgruppe des Musikvereins konnte mit einfühlsamen Liedern überzeugen.

Dirigent Klemens Löffler trug zwischen den Musikbeiträgen die Geschichte „Das letzte Opfer“ in fränkischer Mundart vor. Das begeisterte Publikum dankte den Musikern mit viel Applaus und konnte ihnen noch zwei Zugaben abringen. kl