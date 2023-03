Am Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Johannisthal ausrücken, wie die Polizeiinspektion Kronach mitteilt. Der Vollbrand einer Küchenzeile konnte zwar schnell gelöscht werden, allerdings erlitt der Hausbesitzer bei Löschversuchen schweren Handverletzungen und musste per Luftrettung in eine Spezialklinik geflogen werden. Die durchgeführten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass wohl der zweijährige Sohn der Familie die Herdplatte in spielerischer Absicht eingeschaltet hat und daraufhin ein dort stehendes elektronisches Gerät in Brand geraten ist. Das hat schließlich den Küchenbrand ausgelöst. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Zusammenstoß beim Ausparken

Am Sonntagmorgen übersah eine 63-jährige Peugeotfahrerin beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz in die Straße „Am Rathaus“ einen dort fahrenden 72-jährigen Audifahrer. Da dieser nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro .

Mit 2,38 Promille

Unfall verursacht

Mit mehr als zwei Promille hat ein 43-Jähriger aus Ludwigsstadt am Samstagabend einen Verkehrsunfall gebaut. Der Fahrer eines Skoda Octavia war am vergangenen Samstag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße KC 1 von Ebersdorf in Richtung Ludwigsstadt unterwegs. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke, anschließend gegen die Metallumzäunung eines angrenzenden Grundstückes und schließlich gegen das Brückengeländer. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch auf und ein Vortest ergab 2,38 Promille, weswegen eine Blutentnahme im Klinikum Kronach angeordnet wurde. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro , der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro . pi